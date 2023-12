Subaru racconta di una storia d’amore finita nel nuovo singolo “Un paio di Polaroid”

Condividi

Dal 29 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Un paio di polaroid”, il nuovo singolo di Subaru disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre.

“Un paio di polaroid” è un brano che racconta di una storia d’amore finita, ricordando con nostalgia i momenti passati attraverso l’immagine delle due foto che gli sono rimaste. La prima strofa è un panegirico dedicato alla ragazza, vista ancora con gli occhi dell’amore, mentre nella seconda si entra nelle dinamiche più intime della relazione, con un occhio più critico che nota l’ambivalenza del rapporto, tra passione e incertezze. Il ritornello descrive la voglia del rapper di lasciarsi la storia alle spalle, nonostante le difficoltà.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sentivo il bisogno di parlare di questa storia, le avevo anche dedicato un EP mai uscito. Pubblicare finalmente qualcosa è una liberazione, come togliersi un sassolino dalla scarpa.”

Il videoclip di “Un paio di polaroid” è stato diretto anche questa volta da Cosimo Sterlacci, in collaborazione con la squadra che segue Subaru. L’artista ha optato per un visual video diviso in quattro scene, ognuna che rappresenta una parte del loop in cui si è trovato: l’esaltazione del rapporto, la realizzazione dei suoi difetti, la rottura conseguente e l’equilibrio che precede il nuovo inizio del ciclo.

Biografia

Subaru, al secolo Lorenzo Scillitani, è un rapper classe 2000 nato e cresciuto a San Giovanni Rotondo (Foggia). La passione per la musica è nata abbastanza tardi, dopo aver ascoltato un po’ di generi diversi; nel 2016 in Inghilterra scopre il rap e ne rimane folgorato, per una questione di suono in primis, ma soprattutto per l’importanza data alla parola. Ciò che invece nasce prima della passione per la musica è l’interesse per la letteratura e la scrittura, che lo accompagna da quando era bambino. Ha sempre scritto, e in particolare per anni si è dedicato alla poesia. Quando è subentrata la passione per l’hip hop ha deciso di provare a trasporre i testi in canzoni, finché nel 2022 è uscito con il suo primo singolo “Re:ZERO Freestyle”. Cresciuto artisticamente nell’underground hip-hop torinese, attualmente ha sette singoli all’attivo.

