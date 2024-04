“Shadows of the Night”: Gigi D’Agostino pronto a conquistare l’estate con un nuovo singolo

“Shadows of the Night”: Gigi D’Agostino pronto a conquistare l’estate con un...

Gigi D’Agostino, la leggenda della dance music italiana, annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con “Shadows of the Night”, un progetto internazionale realizzato insieme al duo Boostedkids. Seguendo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo, il Capitano D’Agostino è pronto a far ballare il pubblico di tutto il mondo con questo nuovo singolo, che promette di essere il prossimo grande hit dell’estate.

Il brano verrà rilasciato il 5 aprile sotto l’etichetta Time Records e in collaborazione con Virgin/Universal per il mercato internazionale, diventando immediatamente disponibile anche per i fan italiani. “Shadows of the Night” si preannuncia come un inno all’estate, capace di coinvolgere e far danzare i numerosi seguaci del deejay.

Il 21 giugno, inoltre, Gigi D’Agostino sarà protagonista di un evento imperdibile presso Fiera Milano Live, dove si esibirà dietro alla consolle per un concerto prodotto da Vivo Concerti che inaugurerà la stagione estiva dei grandi eventi live.

“Questo progetto nasce dalla voglia di esplorare nuove tensioni emotive, dalla curiosità e dal desiderio di spingersi oltre nelle armonie musicali”, ha commentato Gigi D’Agostino riguardo alla genesi di “Shadows of the Night”. Il singolo è una rielaborazione della sua hit del 1999 “Another Way”, che quest’anno celebra il venticinquesimo anniversario. Mantenendo la base strumentale originale, il brano si arricchisce di elementi inediti che ne rinnovano il sound, offrendo una nuova prospettiva di ascolto e, naturalmente, di ballo.

Conosciuto e amato a livello globale, Gigi D’Agostino non è solo una delle figure più influenti della dance music italiana, ma anche un artista capace di superare i confini nazionali, arrivando a contare oltre un miliardo di stream con il singolo “In My Mind”. La sua carriera, costellata di hit indimenticabili, lo ha consacrato come uno dei maestri indiscussi della cultura dance. Con “Shadows of the Night”, Gigi D’Agostino si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questo incredibile percorso artistico, confermando ancora una volta il suo ruolo di pioniere della musica elettronica.