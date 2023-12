Rita De Franco presenta il suo nuovo singolo “Rimaniamo fuori”￼

Condividi

Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Rimaniamo fuori”, il nuovo singolo di Rita De Franco disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre.

“Rimaniamo fuori” è un brano che vede come protagonisti una ragazza e il suo amore irraggiungibile che contrappone due forze: la voglia di raggiungerlo e la realizzazione di quanto esso la faccia sentire dentro una scatola. Solo passione e sacrificio li unirà.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Con questo progetto ho voluto rappresentare un amore che ai miei occhi è irraggiungibile il quale fa nascere in me passione e sacrificio per realizzarlo.”

Il videoclip di “Rimaniamo fuori” vede immagini eleganti e visivamente d’impatto di Rita De Franco. Immersa tra i grandi palazzi della città, la protagonista pensa e sogna il suo oggetto d’amore. Chiusa dentro un’automobile spera di poterlo realizzare. Le immagini di Rita sono alternate da quelle di una ballerina che danza da sola la quale sottolinea l’amore, la passione e il sacrificio per una disciplina.”

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/qXFavibfjkQ

Biografia

Rita De Franco nasce a Sapri il 5 maggio 1996 in provincia di Salerno. Si è avvicinata al canto sin da bambina ed è sempre stata la sua passione più grande. Nel 2019 intraprende gli studi universitari presso il Conservatorio G. Martucci di Salerno con il Maestro Marilena Laurenza, scegliendo l’indirizzo di canto e teatro musicale. Rita, ispirandosi a numerosi artisti della musica italiana, come Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Francesca Michielin, fa accrescere in lei la passione per il canto moderno tanto da iniziarne lo studio. Nel 2010 si è esibita alla presentazione del libro “Don Bosco, a bassa voce” scritto dall’attore Bruno Cariello e del libro “In nome della madre” scritto dall’attrice Maria Vittoria Piancastelli. Nell’estate del 2019 si fa notare esibendosi presso lo stabilimento balneare “Coco Bongo” riproponendo poi lo spettacolo nel 2021. Fa parte del coro “Joyfull Singers” di Sapri dal 2019 e con lo stesso partecipa a vari concerti prettamente nella Costiera Cilentana. Ha partecipato a numerosi contest come Casa Sanremo live box, Sanremo Discovery, Television Song Contest, Tour Music Fest e NY Canta. Nell’anno 2022 ha proseguito il suo percorso di studi presso l’Accademia “Hoop Music” diretta da Giancarlo Genise. Da maggio 2021 inizia la collaborazione con l’etichetta discografica “Il Branco Publishing” con la quale nel 2022 lancia il suo primo inedito dal titolo “Resisti”, scritto da Vittorio Valenti e interpretato da Rita De Franco. Nel 2022 ha partecipato al festival “Je so Pazzo” aggiudicandosi un posto in semifinale e, nello stesso anno, ha raggiunto la finale del concorso “Premio Mimì Sarà”. Si esibisce nell’estate del 2022 all’apertura del concerto dei “The Kolors” e “I Cugini di Campagna”. “Rimaniamo fuori” è il secondo inedito di Rita De Franco disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 dicembre e in rotazione radiofonica dal 22 dicembre 2023.

