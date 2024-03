Prime dieci posizioni confermate nella classifica EarOne Airplay Radio

Pubblicità

Condividi

Nessuna novità nella top 10 della classifica EarOne Airplay Radio di questa settimana. “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors precede “Tuta Gold” di Mahmood e “Casa Mia” di Ghali che si confermano rispettivamente al secondo e terzo posto. Completano la top 10 “Sinceramente” di Annalisa (quarto posto), “La noia” di Angelina Mango (quinto posto), “Apnea” di Emma (sesto posto), “I p’ me, tu p’ te” di Geolier (settimo posto), “Training Season” di Due Lipa (ottavo posto), “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (nono posto) e “Yes, and?” di Ariana Grande (decimo posto).

Le tre più alte nuove entrate sono: “Ruggine” di Mace, Chiello e Coez (posizione 27), “Acqua Passata” di Capo Plaza (posizione 42) e “Worth It.” di Raye (posizione 49).

Pubblicità

La classifica EarOne Airplay Italiani vede anche questa settimana nelle prime tre posizioni “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, “Tuta gold” di Mahmood e “Casa Mia” di Ghali.

Nessuna novità nelle prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Dance: “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu precede anche questa settimana “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Beat Of Your Heart” di Purple Disco Machine e Ásdís.

La classifica EarOne Airplay Urban è guidata anche questa settimana da “I p’ me, tu p’ te” di Geolier. Secondo posto confermato per “Soli a Milano” dei Club Dogo feat. Elodie mentre entra direttamente in terza posizione “Acqua Passata” di Capo Plaza.

“Oh No :: He Said What?” dei Nothing But Thieves guida la classifica EarOne Airplay Rock. Al secondo posto si conferma “Fell In Love” dei Blink-182 che precede la nuova entrata “Libera E Se Mi Va” di Denise Faro.

“Contigo” di Karol G & Tiësto si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Latin. “La Falda” di Myke Towers e “Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53” di Bizarrap & Shakira sono anche questa settimana in seconda e terza posizione.

Tutta nuova la top 3 della classifica EarOne Airplay TV: “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (primo posto, +4), “Casa Mia” di Ghali (secondo posto, +2) e “Tuta Gold” di Mahmood (terzo posto, -1).

“Vai!” di Alfa si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. “Louder” di Dotan (+5) e “Giro con te” di Calcutta (+1) occupano rispettivamente la seconda e terza posizione.

La classifica EarOne Airplay TV Indipendenti vede nelle prime tre posizioni “Vai!” di Alfa,“Ricominciamo tutto” dei Negramaro e “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri (+1).

Settimana #11 (dal 08-03-2024 al 14-03-2024)