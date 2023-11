Nuovi Ristori e Misure Straordinarie per le Imprese Colpite dall’Alluvione in Emilia-Romagna: SIMEST al Centro dell’Iniziativa

Condividi

A cura del Team Consulenza Aziendale di Lg&Partners

Roma, 20 novembre 2023 – SIMEST, la Società del Gruppo CDP impegnata a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, annuncia un significativo ampliamento delle risorse destinate ai Ristori, a partire dal 21 novembre. Questi fondi, inizialmente fissati a €300 milioni e destinati alle imprese dell’Emilia-Romagna e territori circostanti, saranno ora estesi a nuove categorie di beneficiari e saranno arricchiti da nuove disposizioni.

Nuova Misura “Ristoro Fatturato”

Il cuore dell’innovazione è rappresentato dalla nuova misura denominata “Ristoro Fatturato”. Questa misura prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto come indennizzo per la perdita di reddito subita da tutte le imprese, ad eccezione di alcune attività specifiche come l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca.

I criteri di accesso prevedono un fatturato estero minimo del 3% rispetto al fatturato aziendale complessivo. Le imprese che hanno subito una sospensione totale o parziale dell’attività per un massimo di sei mesi dalla data dell’alluvione possono richiedere un indennizzo pari fino al 100% del valore della perdita di reddito. L’importo massimo concedibile è stato aumentato a notevoli €5 milioni per singola impresa.

Innovazioni alla Misura “Ristoro Danni”

Parallelamente, la misura già attiva denominata “Ristoro Danni”, progettata per coprire i danni materiali causati dall’alluvione, sarà ora estesa a tutte le imprese, ad eccezione di quelle operanti in settori specifici come l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca.

Anche qui, il fatturato estero minimo richiesto è stato ridotto al 3%, rispetto al precedente 10%. Le imprese beneficiarie potranno ottenere un contributo massimo fino a €5 milioni, rappresentando un notevole incremento rispetto ai precedenti €1,5 milioni.

Procedura semplificata e Tempi di Erogazione

Per agevolare il processo, ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo per ciascuna delle misure di ristoro. L’erogazione, una volta approvata dal Comitato Agevolazioni presieduto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), avverrà rapidamente entro 10 giorni.

Queste innovazioni, che entreranno in vigore da domani, rappresentano un passo significativo per sostenere le imprese colpite dall’alluvione e completeranno l’attuazione del pacchetto di misure di finanza agevolata elaborato in collaborazione con la Farnesina. Un ulteriore incentivo è costituito dalla riserva da €400 milioni per l’accesso allo strumento della Transizione Digitale ed Ecologica, gestita da SIMEST per conto della Farnesina, rivolta non solo alle imprese esportatrici ma anche all’intera filiera produttiva. La misura offre condizioni vantaggiose, con un 10% a fondo perduto e la possibilità di destinare il 90% del finanziamento a spese per il rafforzamento patrimoniale.