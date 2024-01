Lotto e SuperEnalotto: niente quarta estrazione venerdì 5 gennaio, ancora da definire la data di ripartenza dopo la proroga decisa dal Governo

Condividi

ROMA – E’ ancora da definire la data di ripartenza della quarta estrazione settimanale di Lotto e SuperEnalotto. Il decreto milleproroghe, approvato il 28 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede infatti che anche nel 2024 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli possa istituire la cosiddetta “quarta estrazione”, le cui entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Adesso la palla passa ad Adm, che dovrà ufficializzare la data di ripartenza e il calendario dell’appuntamento settimanale supplementare.

Secondo quanto apprende Agipronews, in ogni caso, non si giocherà il primo venerdì dell’anno, che cade il 5 gennaio. L’estrazione straordinaria era stata introdotta a luglio scorso, per destinare fondi alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. G