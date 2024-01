Lotteria Italia 2023: in Campania quattro premi da 100mila euro, Roma si consola con due vincite di seconda categoria

Condividi

ROMA – Senza premi di prima categoria della Lotteria Italia 2023, Roma si consola con due dei quindici premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro ciascuno. Regina tra i premi di seconda categoria, riporta Agipronews, è però la Campania, con ben quattro biglietti vincenti: a Napoli, a Ottaviano (NA) e due in provincia di Salerno, a Eboli e Salaconsilina. Sorride anche la Toscana, dove sono stati venduti tre tagliandi da 100mila euro, a Pietrasanta, in provincia di Lucca, a Civitella Valdichiana, in provincia di Arezzo e a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. Doppia vincita in Emilia Romagna, a Polesine Zibello, in provincia di Parma e a Piacenza. I restanti quattro tagliandi fortunati sono stati venduti a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, a Trieste, a Caldaro Sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, e a Catania.