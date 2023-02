La band degli Still In Time racconta il nuovo singolo “Nonno Ferri Blues”

La band degli Still In Time racconta il nuovo singolo “Nonno Ferri...

“Nonno Ferri Blues” è il nuovo singolo degli Still In Time, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming, così come il video un omaggio per immagini alla vita del nonno Ferri, con particolare riguardo alla sua passione per la musica, passione della quale il cantante della band ha raccolto il testimone.

Conosciamo meglio la band fiorentina.

Come vi siete conosciuti e da cosa è nata la decisione di dar vita al gruppo?

Il nucleo storico del gruppo è costituito da due compagni d’infanzia, Silvano alla batteria e Giovanni alla chitarra. Loro hanno iniziato a suonare insieme negli anni ’80, inizialmente con gli amici dell’epoca, per dare sfogo alla passione di fare rock. Parecchi anni dopo, più o meno nel 2015, si sono uniti Filippo alla seconda chitarra, e poi Gianni al basso. Infine, nel 2020, è arrivato Alessandro alla voce, e la formazione si è completata.

Come avviene in generale il processo creativo dei vostri brani?

Siamo un gruppo che ama improvvisare in studio. Tutte le nostre sessioni di prove vengono registrate, poi riascoltiamo le improvvisazioni che sono state fatte e, se qualcosa ci colpisce, iniziamo a lavorarci sopra. Tutti i brani del nostro CD di esordio sono nati in questo modo, nel corso degli anni ancor prima che la formazione si completasse: infatti, ad Alessandro è stato chiesto, quando si è unito alla band, di scrivere i testi per dare la veste definitiva alle canzoni già esistenti, almeno per la loro parte musicale.

Che messaggio volete lanciare con la vostra musica?

Francamente, non abbiamo intenzione di lanciare un messaggio in particolare se non quello di divertirsi a fare ciò che ci piace; va però detto che abbiamo anche qualche canzone che affronta argomenti sociali, in particolare il nostro primo singolo in italiano, intitolato “Patty”, affronta l’argomento della disabilità visto che parla della vita vera di una nostra amica che vive dalla nascita su una sedia a rotelle. Ecco, questo pezzo (e con altri che dovrebbero seguire) ci piacerebbe dare un piccolo contributo al miglioramento della situazione di chi è meno fortunato di noi.

Qual è il motto degli Still In Time?

Il motto è nel nome del gruppo: ci chiamiamo Still in Time perché siamo fermamente convinti che, nonostante la nostra età non più giovane, siamo ancora in tempo per divertirci a suonare ciò che ci piace, e chissà, anche a toglierci qualche soddisfazione.

Il 20 gennaio è uscito “Nonno Ferri Blues” il vostro nuovo singolo, ce ne parlate?

(risponde Alessandro) Ferri era mio nonno, ed è stata la persona che mi ha trasmesso la passione per la musica. Quando ero piccolo, mi cantava spesso tre canzoncine, sempre le stesse e sempre nello stesso ordine; per uno scherzo del destino, quando i miei compagni di avventura mi hanno fatto sentire il blues che avevano composto, la sua melodia mi ha fatto immediatamente ricordare la prima delle tre canzoncine del nonno. Per me è stata una specie di illuminazione, mi sono messo quindi a tradurre in inglese i testi, adattandoli alla metrica del pezzo, e… ecco qui il Nonno Ferri Blues, un pezzo che ovviamente porto nel cuore, insieme al video che lo accompagna.

Prossimi impegni?

Il 18 di febbraio faremo una serata di beneficienza per raccogliere fondi a favore di una associazione di volontariato, la Helios OdV di Firenze, che è la associazione che si prende cura, tra gli altri, della nostra amica Patty. Ci piacerebbe poi ripetere l’esperienza, magari anche a favore di altre associazioni: unire l’utile al dilettevole è sicuramente molto stimolante per tutti noi, visto che possiamo divertirci a suonare per aiutare chi sta peggio.