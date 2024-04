Geepsity: “Tutto” è il suo nuovo brano in rotazione radiofonica

Pubblicità

Dal 12 aprile 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Tutto” (Kimura), il nuovo singolo di Geepsity che anticipa l’uscita del suo primo ep ufficiale.

“Tutto”, prodotto da 2.RO e scritto da GEEPSITY, è una canzone d’amore malinconica, con melodie pop e versi rap che parlano di come, nonostante i trascorsi, i difetti e le difficoltà, si farebbe tutto per la persona amata.

Spiega l’artista a proposito del brano:“Questa brano è molto personale e ogni volta che la ascolto mi sembra di rivivere quel periodo della mia vita. Credo che riesca a trasmettere bene le emozioni che provavo allora, e spero che qualcuno si riveda nel testo ascoltandola.”

PRESALVA ORA: https://kimura.lnk.to/tutto

Il videoclip di “Tutto” è un visual realizzato dagli animatori di Roby Manini Studio, in cui l’alter ego animato di GEEPSITY – già protagonista dei precedenti “Migliore amico”, “Brillo” e “Non sono perfetto” – canta una serenata sotto la finestra della ragazza amata.

Biografia

Gianmarco Fregnani, in arte GEEPSITY, è un artista classe 2000 originario di Forlì. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e inizia a studiare sassofono. Capisce in fretta che la sua vera passione è la scrittura, influenzato anche dal Rap e dalla cultura Hip-Hop a cui è molto interessato, ma anche dal Pop e generi meno datati come l’Anti-pop e l’Hyper-pop. A 21 anni decide di provare a pubblicare qualche singolo indipendente alla ricerca di uno stile personale, ed attualmente sta lavorando ad un primo EP ufficiale con Kimura in uscita il 24 aprile 2024.

