“Fiabe e racconti di Mare”: il Carnevale di Ostia è un gran successo

Lido di Ostia, un week end in festa. Dopo tanti anni il Carnevale è tornato a colorare il litorale romano e lo ha fatto questo sabato con una grande apertura “Fiabe e Racconti di Mare”, un’iniziativa che ha coinvolto il territorio di Ostia, con il prezioso contributo e coinvolgimento di associazioni e comitati di quartiere.



«È stato un giorno di festa, spettacoli e di magia, per i più piccoli un grande momento di unione assieme a tutta la comunità che rappresentiamo. Questo mi auguro che sia solo l’inizio di un grande nuovo Carnevale, sempre più partecipato, coinvolgente e ricco di allegria per tutti», afferma Antonio Caliendo Assessore alle Attività Produttive e Turismo del Municipio X.



Variegata la selezione di artisti del Roma Buskers Festival che ha coinvolto il pubblico, arrivato in massa, per festeggiare il Carnevale sul mare di Roma. La parata circense si è mossa al ritmo della musica dei Caracca Tamburi Itineranti con in testa trampolieri, ballerine vestite da sirenette, giocolieri ed acrobati. Il pubblico entusiasta si è riversato prima sul Pontile per l’esibizione dei Caracca, poi tra coriandoli e stelle filanti si spostato in Piazza Anco Marzio al seguito del corteo. In piazza, dal palco , il poliedrico artista musicista Adriano Bono con il suo Ukulele è riuscito a tenere alto il ritmo e a far divertire il pubblico ed i tantissimi bambini presenti, mentre nella parte centrale della piazza, gli spettacoli di FIl, Svenka e Alessio Cinquepalle hanno fatto ridere, sognare e divertire grandi e piccini.



L’evento si è concluso con la premiazioni delle dieci maschere più iconiche, votate dalla giuria composta dai comitati di Quartiere affiancati da Angela Mastrantoni Assessore Municipio X per la Cultura, Scuola e Politiche.



Una grande sfida per gli organizzatori, che in pochi giorni, con il massimo supporto del personale del Municipio X e non solo, sono riusciti a portare in scena un grande Carnevale. Soddisfatto della manifestazione e del risultato, afferma Andrea Cicini Ceo dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches: «È stato bellissimo vedere decine di migliaia di persone accorrere alla parata inaugurale sul lungomare di Ostia, passando per il Pontile ed in fine ritrovarsi in piazza Anco Marzio, per una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Bello ritrovare famiglie e tantissimi bambini che hanno diffuso gioia, maschere e colori, portando in scena una giornata indimenticabile. Ostia ritrova tanta allegria e merita un Carnevale sempre più di livello, questa prima edizione insieme agli artisti del Roma Buskers Festival, siamo riusciti a renderlo importante, ed è solo un primo passo. Ringrazio il Municipio X per l’opportunità e di aver creduto in noi, le associazioni del territorio, i comitati di quartiere, i miei collaboratori e tutto lo staff coinvolto che, seppur in corsa in pochi giorni, con un grande gioco di squadra e con gran cuore, abbiamo realizzato un fantastico sogno per Ostia, tutti assieme, insieme! Avanti tutta, pensiamo ai giovani, al domani e ci vediamo il 7-8-9 al Porto Turistico di Roma per la quarta edizione del Roma Buskers Festival».



Il progetto è stato finanziato con i fondi cultura e turismo del Municipio Roma X, a seguito dell’esito positivo del bando MEPA.