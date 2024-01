Estrazioni del Lotto e SuperEnalotto oggi venerdì 12 gennaio 2024: Numeri Vincenti di Stasera e Curiosità

Condividi

Introduzione: La magia della fortuna si materializza ogni sera attraverso l’estrazione dei numeri del Lotto e del SuperEnalotto. Gli italiani si riuniscono con speranza e attesa per scoprire se la loro combinazione di numeri porterà la tanto desiderata fortuna. In questo articolo, esploreremo gli esiti dell’estrazione di stasera, analizzando i numeri vincenti e fornendo qualche curiosità su questi giochi che hanno affascinato il Paese per decenni.

Lotto: I Numeri Vincenti: Il Lotto, gioco di tradizione e storia, offre agli appassionati la possibilità di scommettere su diverse modalità, come l’ambo, il terno e la quaterna.

Ecco l’estrazione del lotto di stasera

ESTRAZIONE LOTTO N° 7 DEL 12/01/2024

BARI 46 33 90 2 31 CAGLIARI 31 81 34 32 8 FIRENZE 68 86 14 59 49 GENOVA 45 82 39 57 1 MILANO 51 12 61 27 23 NAPOLI 13 71 89 3 41 PALERMO 26 17 74 68 51 ROMA 57 20 78 4 68 TORINO 80 58 48 17 56 VENEZIA 6 41 77 29 34 NAZIONALE 9 87 34 82 47

Estratti Simbolotto (associato alla ruota di Bari)

38 27 17 34 42

Ultima estrazione Superenalotto n. 6 del 12/01/2024

Superenalotto: I Numeri Vincenti del Concorso Superenalotto n. 6 del 12/01/2024

Combinazione Vincente

11 23 25 72 78 84

Numero Jolly

20

Numero SuperStar estratto

40

Quote e vincite Superenalotto

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 5 € 24.763,36 punti 4 426 € 373,60 punti 3 17.894 € 23,06 punti 2 263.684 € 5,00

Quote e vincite Superstar

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 1 € 37.360,00 3 stella 70 € 2.306,00 2 stella 1.066 € 100,00 1 stella 6.433 € 10,00 0 stella 13.979 € 5,00

SuperEnalotto: La Corsa al Jackpot: Il SuperEnalotto, con il suo formato di gioco più complesso, continua a catturare l’immaginazione degli scommettitori. La combinazione vincente, composta da sei numeri principali più il famoso “Numero Jolly” e il “SuperStar”, potrebbe consegnare nel prossimo concorsi di domani sera una fortuna che cambia la vita. Il Jackpot infatti raggiunge quota 45.400.000 €.

Estrazione 10eLotto n° 7 del 12/01/2024

6 12 13 17 20 26 31 33 41 45 46 51 57 58 68 71 80 81 82 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

46

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

46 33

Extra:

2 3 14 27 32 34 39 48 59 61 74 77 78 89 90