Elison: Sogno Sanremo ma non ho l’età

In radio e in digitale, “Savana” il singolo della giovane artista calabrese Elison, prodotto da Luca Venturi (On The Set/Artist first) scritto da Giuseppe Giocondo, arrangiato e masterizzato da TempoXso, uscito per l’estate 2023 che sta continuando a ricevere premi e a regalare soddisfazione con oltre 80mila visualizzazioni su Youtube del video diretto da Marco D’Andragora (DamStudio).

“Con questa canzone – racconta Elison – che canto e ricanto riesco a sognare e a sperare in un bel futuro nella musica. Sono molto contenta dei risultati che stanno arrivando. Mi hanno chiesto se mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo. Purtroppo non ho l’età e quindi mi sto dando da fare lavorando con passione e determinazione per prepararmi per quando sarà possibile.”

Qui il video di Savana: https://youtu.be/ah25zwbGfLo

Elison Curcio, nata a Catanzaro il 4 marzo 2008, data significativa, frequenta il secondo liceo scientifico. Ha 15 anni e sin da quando era piccolissima la musica è stato il suo faro di crescita, con il passare del tempo ha iniziato a viaggiare, a fare concorsi, perché la voglia di conoscere e formarsi l’ha spinta a cercare nuovi stimoli rendendola più completa, anche grazie a tutte le esperienze che l’hanno aiutata a ricercare la sua personalità artistica di giorno in giorno. Elison è determinata e ha voglia di credere in questo sogno, il suo sogno. Di recente ha partecipato ad un programma Tv che per lei ha rappresentato una svolta artistica, “SING” perché’ lì ha conosciuto Luca Venturi produttore discografico dell’etichetta On the set, che ha prodotto il suo primo singolo “Savana”, il cui video sta raccogliendo molte visualizzazioni e con cui ha vinto il premio “Giovani Promesse” e la partecipazione al Tour Music Fest.

