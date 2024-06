“Doombo” è il nuovo singolo dei Primitive Mule

Pubblicità

Da venerdì 31 maggio 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “DOOMBO”, il nuovo singolo dei PRIMITIVE MULE.

“Doombo” è un brano potente e inarrestabile, rappresentato metaforicamente come un elefante che procede incessante, puntando dritto alle gambe e alla testa dell’ascoltatore. I suoi passi sono possenti e pieni come la sezione ritmica, le chitarre fanno eco al suo verso animalesco.

Nel ritornello, il pachiderma carica impetuosamente verso l’ascoltatore e poi, inaspettatamente, spicca il volo. Questo momento simboleggia un punto culminante della canzone che eleva emotivamente chi ascolta.

Nel pezzo non compaiono elefanti rosa, ma piuttosto un muro altissimo che continua a crescere al ritmo ossessivo del groove. Questa allucinazione si trasforma e si muove incontrollata, rendendo incerte le distinzioni tra realtà e fantasia. L’avanzare ipnotico del brano confonde l’ascoltatore su ciò che è reale e ciò che è frutto del delirio.

Spiega la band a proposito del brano: “Suona come un grosso animale che cammina dondolando, come gli elefanti rosa in Dumbo. È stata una rivelazione, da quel momento il mood del pezzo è stato chiaro nelle nostre teste. Ricerchiamo spesso queste associazioni per aiutarci ad immedesimarci nella canzone, per metterne a fuoco il portamento melodico nonché l’interpretazione vocale e scenica”.

Il videoclip di “Doombo” descrive una serie di immagini di una figura femminile, di cui non si sa né chi sia né da dove venga, bloccata in un circolo vizioso sempre più frenetico e ipnotico. È caos, ma anche desiderio. È grazia, ma anche istinto animale. Un’ossessione che rende sfocati i confini tra sogno e delirio.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oCd1Rtrnddw

Biografia

I Primitive Mule sono un animale che mastica la vita e sputa riff testardi. Stoner, garage, soul, alternative si fondono in un sound magmatico difficile da prevedere e da definire.

Groove sinuosi, energia istintiva e viaggi sonori che trovano la loro massima espressione nel sudore del palco. Un animale sincopato e impetuoso, con 4 gambe diverse e un’unica testa. Dura.

Nel 2021 pubblicano l’album di debutto Mister Sister per Jetglow Records e un live EP per la spagnola Bolorock Eventos.

Oltre alla massiccia presenza sui palchi milanesi, accompagnano Giampaolo Musumeci, giornalista, scrittore e fotografo, e Beppe Salmetti, attore, autore e speaker radiofonico, nei loro spettacoli, come sul main stage del Festival di Emergency a Reggio Emilia.

