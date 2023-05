Dodi Battaglia: a Torino l’ultima data del tour teatrale “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi”

Condividi

Dopo il debutto a novembre 2022 a Milano ed una lunga serie di date, che lo hanno visto riempire teatri con grande successo, arriva l’ultima data di questa prima stagione dello spettacolo teatrale di Dodi Battaglia “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi” diretto da Fausto Brizzi, il 6 maggio alle 20.30 al Teatro Alfieri di Torino.

Dodi e le sue chitarre sono i protagonisti di un racconto in musica: quello di una carriera artistica lunga più di 50 anni. Un Dodi mai visto che, oltre a suonare, apre il suo cassetto dei ricordi per condividere la sua parte più intima con il pubblico.

Il testo dello spettacolo è stato scritto da Dodi Battaglia e Fausto Brizzi in collaborazione con Eleonora Lombardo, attrice/cantante che riveste anche il ruolo di aiuto-regista e non manca di fare incursioni sul palco per divertirsi e cantare insieme al musicista.

Un dialogo intimo e divertente (a volte fino all’irriverenza!) fra l’Artista, la “sua memoria” e le sue inseparabili e fedeli “compagne di viaggio”, le chitarre, che porta sul palco. Le stesse che lo hanno seguito in sala d’incisione e nelle esibizioni live durante tutto il suo percorso artistico segnando, con le loro diverse timbriche, l’evoluzione dello stile musicale dagli anni Sessanta ad oggi.

Ciascuno strumento è l’occasione per raccontare uno spaccato della vita di Dodi: un atto d’amore dove alla bellezza degli strumenti e dei loro suoni, si alternano cenni storici, aneddoti, retroscena, video spesso inediti e immagini pubbliche e private, legati a questo lungo percorso di successo che ha accompagnato la sua vita.

Sponsor dello spettacolo Koverlux e MB, aziende made in Italy con sede a Bergamo, leader nel settore moda per finiture superficiali di accessori, le uniche in grado di gestire finiture multiple sul singolo oggetto. Referenti capaci di garantire e controllare i diversi processi produttivi, Koverlux e MB negli anni sono diventati partner stilistici/produttivi dei propri clienti, garantendo loro la realizzazione di collezioni e campionari di finiture in totale esclusiva.

Il tour “Nelle mie corde – canzoni e sorrisi” è stata ed è anche l’occasione per consolidare la collaborazione tra Dodi e A.I.D.O. (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) iniziata nel 2019 quando lui stesso fu testimonial e protagonista dello spot per la campagna radio-televisiva sulla donazione di organi.

DODI BATTAGLIA

Musicista, compositore, polistrumentista, chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016. Nei suoi 54 anni di carriera Donato Battaglia, in arte Dodi, insieme ai suoi colleghi, ha venduto più di 100 milioni di dischi, è autore di oltre 185 brani dei quali più di 78 sono stati composti per il gruppo. Con i Pooh ha realizzato 30 album di inediti, oltre a 2 rifacimenti, 10 live, 14 raccolte. Sempre con il gruppo ha tenuto oltre 3000 concerti in Italia ed all’estero, inclusi Canada, USA, Giappone, Est Europa. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “Miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986 e per due anni consecutivi è stato “Miglior chitarrista italiano”. Nel 2017 gli viene assegnato il Diploma Accademico Honoris Causa di secondo livello in “Chitarra elettrica jazz” dal Conservatorio “Egidio R. Duni” di Matera. Scelto come testimonial dalle più importanti case produttrici di chitarre, nel 1997 l’americana Fender dedica a Dodi un modello elettrico realizzato su sue specifiche indicazioni. Stessa cosa fa l’australiana Maton nel 2000 con uno strumento acustico. La carriera solista di Dodi prosegue tutt’ora con la pubblicazione di 10 album, dei quali 5 inediti e con tournée che lo portano nelle città e nei teatri di tutta Italia. Nel 2020 ha pubblicato il libro “Le mie 60 compagne di viaggio – Le chitarre di Dodi Battaglia”. Il 12 settembre 2022 è uscito il 45 giri con l’ultima esibizione pubblica di Stefano D’Orazio in occasione del “Dodi Day” del 2018.

FAUSTO BRIZZI

Regista, sceneggiatore, produttore e scrittore italiano. Nato a Roma, si diploma nel 1994 al Centro sperimentale di cinematografia. Dopo varie esperienze fra teatro e tv, nel 2006 dirige il film “Notte prima degli esami”, da lui anche scritto, che gli vale il “David di Donatello” come miglior regista emergente, il “Ciak d’oro”, il “Telegatto”, lo “Sky Award” ed il premio del pubblico al “Festival di Annecy”. Da allora ha diretto numerosi film di grande successo “Notte prima degli esami – Oggi” (Premio miglior film dell’anno), “EX” (dieci candidature al “David di Donatello”), “Maschi contro femmine” (premio “Diamanti al cinema” nella categoria “Miglior Regia” al “Festival di Venezia 2011”), “Femmine contro maschi” (candidato al “Nastro D’argento” per la miglior commedia), “Com’è bello far l’amore”, “Forever Young”, “Poveri ma ricchi” ed il sequel “Poveri ma ricchissimi” con Christian De Sica, il ritorno della coppia Boldi – De Sica in “Amici come prima”, “Modalità aereo”, “Se mi vuoi bene”, “La mia banda suona il pop”, “Bla Bla Baby” e “Da grandi” (2022). Nel 2013 esce il suo primo romanzo “Cento giorni di felicità”, a cui fanno seguito “Se mi vuoi bene” e il romanzo autobiografico “Ho sposato una vegana” seguito, un anno dopo, da “Se prima eravamo in due” (2017).

ELEONORA LOMBARDO

Studia, fin da giovanissima, danza e, successivamente, canto e recitazione. Inizia a lavorare come ballerina prima per la televisione e poi in importanti produzioni di musical come ensemble e poi con ruoli importanti come Rizzo in “Grease” prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi. Nel frattempo comincia a sviluppare un forte interesse per la regia e la produzione, arrivando a seguire importanti progetti seguendo ogni fase: dall’idea iniziale all’allestimento seguendo ogni reparto (scena, luci, musiche, costumi) sia dal punto di vista creativo che organizzativo fino al debutto. Con Stage Entertainment ha collaborato come aiuto regista di Chiara Noschese alla messa in scena di “Singin’ in the Rain” e “Flashdance”, come assistente/capo balletto in “Footloose”, come performer in “Mamma Mia!” e “La Febbre del Sabato Sera”. Nel 2019 è aiuto regista del musical “Balliamo sul mondo” con le musiche di Luciano Ligabue. Con lo stesso ruolo segue due progetti per ragazzi del Teatro nazionale: “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Il Piccolo Principe”.

