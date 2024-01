“2000 METRI” è il nuovo singolo di Silvia Alibrandi

Condividi

Dal 12 gennaio 2024 sarà in rotazione radiofonica “2000 METRI” (Joseba Publishing), il nuovo singolo di Silvia Alibrandi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 gennaio con la direzione artistica di Gianni Testa e la produzione musicale di Paolo Pasqua in arte L’ennesimo.

“2000 METRI” è un brano che parla della fine di una storia d’amore molto intensa in cui il sentimento è talmente tanto forte che si ha la sensazione di volare, ma più si arriva in alto, più fa male la caduta. C’è dolore, tristezza, rabbia, nostalgia. Tante discussioni in cui si parlano lingue diverse. Arriva un momento in cui non si riconosce più l’altra persona, in cui non si è più disposti a mettersi in discussione, perché è più facile trovare scuse esterne. L’amore rimane, quindi è difficile chiudere la porta: si litiga, si sparisce, e dopo giorni di silenzio arriva un “mi manchi”. In bilico tra la rabbia e la nostalgia, si accusa l’altro di essere egoista, di pensare solo a sé, e al tempo stesso si chiede di ricordarsi di quando bastava soltanto un noi, un viaggio in macchina senza meta. Il pezzo è stato scritto e arrangiato da Silvia Alibrandi con Paolo Pasqua in arte L’ennesimo.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questa canzone è un dialogo che parla della mancanza stessa di dialogo, in cui ho cercato di dire tutto ciò che magari ho detto, ma che non è stato compreso. Avevo bisogno di scrivere di questa rottura, del mio amore e della mia rabbia. Ad oggi che la rabbia è passata mi rendo conto che ci sono tante sfaccettature dietro, come la nostalgia, che mentre scrivevo il brano insieme a Paolo non vedevo e non provavo, invece, adesso è ciò che mi rimane.”

Biografia

Silvia Alibrandi è un’attrice e cantante romana. Sin da piccola si approccia alla musica e coltiva lo studio del canto, supportata dalla famiglia e dal padre, chitarrista classico e insegnante al conservatorio. Il primo concerto è nel 2011: “Note nel cuore” presso l’Aula Magna del Palazzo della Cancelleria Vaticana; dal 2015 regolarmente si esibisce in concerti in duo chitarra e voce insieme al padre. Terminato il liceo, si iscrive e si diploma all’Accademia Professionale per Attori del Teatro Golden. Ha studiato recitazione con June Jasmine Davis, Andrea Palotto, Benedicta Boccoli, Massimiliano Bruno. Studia canto con i fratelli Lazzara. Nel 2022 si è laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo e ha preso la “Certificazione Voce In Equilibrio” che la abilita all’insegnamento del canto e delle arti performative. Insegna a Roma presso l’Art Village e il Teatro Golden. Nel 2017 interpreta il ruolo di Viola nello spettacolo “Tempeste”, diretto da Loredana Scaramella. Nello stesso anno e nell’anno successivo è Audrey della “Piccola Bottega degli orrori”, prodotto da Andrea Maia e diretto da Laura Ruocco. Nel 2018 prende parte a “Un piccolo gioco senza conseguenze” e “La casa di famiglia”, diretti da Augusto Fornari, ed interpreta Boyet in “Pene d’amor perdute” di Loredana Scaramella. Nel 2019 entra a far parte della compagnia del Teatro degli Eroi di Roma, ed interpreta il ruolo di Margot Frank nello spettacolo “Anna Frank il musical!”. Nel 2023 interpreta Anna in “Closer”, con la regia di Alessio Inturri. “2000 METRI” è il nuovo singolo di Silvia Alibrandi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 gennaio 2024 e in rotazione radiofonica dal 12 gennaio con la direzione artistica di Gianni Testa.

