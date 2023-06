Terremoto e sciame sismico oggi max M2.8 in Sicilia a Bronte (Catania) alle 18:28 del 4 giugno 23

Condividi

Uno sciame sismico è in corso in Sicilia in zona Etna. Di seguito i dati della scossa di maggiore intensità registrata fin ora.

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata nella sera di oggi 4 giugno 2023 nella zona di Bronte in provincia di Catania in Sicilia alle 18:28.

Vediamo di seguito il dettaglio della scossa di terremoto.

Indice

Evento sismico e magnitudo

La scossa di terremoto è stata registrata oggi nella Regione Sicilia ed ha interessato la zona di Bronte in provincia di Catania.

L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi domenica 04-06-2023 ore 18:28:20 con magnitudo 2.8 della scala Richter.

Ipocentro del terremoto

Secondo quanto si apprende dal sito dell’INGV la scossa di terremoto ha avuto una profondità (ipocentro) di 22 Km.

Epicentro del terremoto

L’epicentro del terremoto è stato individuato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) alle coordinate 37.7470, 14.9050 a 8 km a Sud Est di Bronte (CT), a meno di dieci chilometri da Maletto.

Danni

Non sono segnalati danni a persone e cose.