ZZOLA: Online il video di “Crush”, il nuovo singolo inedito

Già in radio “Crush” il singolo di ZZOLA già disponibile su tutte le piattaforme digitali, contenuto in “Finally 18” il suo album d’esordio (NHAP/Distrokid).

“Tutti abbiamo bisogno di spensieratezza soprattutto nei momenti di difficoltà e io – racconta Zzola – cerco di descrivere questa necessità in ‘Crush’. Il titolo è uscito spontaneamente, mentre scrivevo il pezzo, perché il mio pensiero era rivolto a una ragazza che mi interessava ma non ero sicuro lei poi ricambiasse le mie attenzioni.”

Qui il video: https://youtu.be/B8vwRBoHSbE

Il video mostra frame di Zzola e della ragazza protagonista, accompagnati da una coreografia di danza giocata sulla cadenza ritmica del brano, per questo è stato girato in una palestra di danza hip hop.

Questa la tracklist dell’album “Finally 18”: “Cancun”, “Non mi basta”, “Crush”, “Come sempre”, “Cercavi risposta”, “Per favore” e “Da capo”.

Leonardo Cazzola in arte “ZZOLA” è nato il 4 giugno del 2006 a Pavia e ha passato parte della sua adolescenza vivendo in una piccola frazione della stessa provincia. Fin da bambino inizia il contatto con la musica cantando nell’orchestra della scuola e con lo studio della chitarra apprende le basi di solfeggio e teoria musicale. Nel 2023 si trasferisce a vivere a Milano e inizia per sfizio a rappare in freestyle con gli amici, ispirato dalle sue capacità il suo percorso musicale non si ferma e inizia a registrare e autoprodurre i primi testi in musica. A gennaio del 2024 viene pubblicato il primo brano, frutto dei primi testi scritti nel 2023, a cui sono seguiti altri brani e altri video, grazie al suo impegno e determinazione nella scrittura. Nonostante l’apparenza ZZOLA ha una personalità concreta e profonda che rende il suo stile, cupo e malinconico, gradevole e scorrevole all’ascolto. Nei suoi testi riesce a cogliere emozioni e situazioni sentimentali che fanno parte della vita comune di tutti, ma non solo, nel suo archivio ci sono anche brani che spaziano dal Rap al Pop passando anche da influenze Reggaeton e R&B. La sua ispirazione nasce da artisti che ama e segue come Lazza (da sempre il suo preferito), Tony Boy (uno degli ultimi emersi ma a suo avviso tra i migliori in circolazione), Icy Subzero (tra i più in voga nel reggaeton italiano attualmente) e Vale Pain (detentore della sua traccia preferita in assoluto “Cali”). ZZOLA lancia a giugno “Non mi basta” presente nell’album “Finally 18” da cui è tratto anche “Crush”.

ZZOLA su: Instagram | TikTok | Youtube