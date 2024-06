Zio Peter e Gale: arriva in radio “La Rondine” feat. Melody

Pubblicità

Condividi

Da venerdì 21 giugno arriva in radio la versione remix 2024 de “La Rondine” feat. Melody, realizzata e prodotta da Zio Peter & Gale, disponibile in digitale dallo stesso giorno (UDP – Discopiù / The Orchard). Il grande successo di Mango torna in una versione dance realizzata da due importanti DJ e producer come Zio Peter e Gale con la voce di Melody.

“A ottobre del 2023 durante una puntata di #90allora in Tour, il programma che conduco, in diretta dagli House of Glass Studios di Gianni Bini, Marco Galeotti (Gale) – racconta Zio Peter – mi propose di fare un disco insieme, dedicando un remix al grande Pino Mango. Così, per ‘La Rondine’ si è pensato oltre al remix anche alla cover e chi meglio di una Regina della dance anni ‘90 come Melody Castellari poteva interpretarla? Spero vi piaccia.”

Pubblicità

Qui il video: https://youtu.be/WMM2OEQdI-k

Pietro De Vita, trent’anni tra radio, locali e piazze, giocando con i dischi, ovvero la storia di Zio Peter. Nato in Sicilia nel 1978, anno ricco di hit musicali che ancora animano le sue serate. Le sue prime esperienze come DJ risalgono alle feste delle elementari, dove metteva i dischi dei fratelli maggiori e le sigle dei cartoni animati. Il debutto professionale avviene nella primavera del 1993 su Radio Sole a Marsala, a soli quindici anni, dove conduceva un programma pomeridiano e, alla fine dell’anno, stilava una classifica dei migliori pezzi. Questa esperienza lo portò a creare “90allora” nel 1999, un format che è diventato il suo marchio distintivo. Nel 2003, Pietro si trasferisce con la famiglia a Biella. Nonostante il trasferimento traumatico, Pietro non si arrende e riesce a entrare nel team di Radio Piemonte, dove lavora fino alla chiusura della stazione nel 2008. Parallelamente, inizia a esibirsi nei locali di Biella e dintorni, stringendo un’amicizia duratura con Micro (Gabriele Budroni), con cui condivide la gestione degli eventi. Dal 2016, Pietro riprende la sua trasmissione su web, radio e TV e ha modo di intervistare ospiti importanti tra cui Simone Jay, Roberto Turatti, Nathalie Aarts, Neja e Giacomo Maiolini, con cui ha condiviso la consolle durante una festa di compleanno a marzo, accanto a Bob Sinclar. Oggi, Zio Peter continua a diffondere la sua passione per la musica, festeggiando il suo compleanno musicale con eventi e collaborazioni speciali, mantenendo vivo il suo spirito di DJ e intrattenitore.

Marco “Gale” Galeotti, Dj, produttore, autore e compositore delle linee melodiche dei brani e dei testi di Netzwerk, team anni ’90, (“Passion “, “Memories” e “Send me an Angel”), “Hits” che ancora oggi fanno parte della storia Eurodance Italiana ed Europea, come Netzwerk (Send Me An Angel, Breakdown, Passion, Memories, Dream, Just Another Dream, Last Summer), Blizzard (It’s Only Love, Whitout You, Living in the Night) , Johanna (Love Is Alive), Alexia (Baby Baby Baby) , Sarah Bryant (B Goes On), Elena Morales (Ole Ole – Music Is The Answer), De Luxe feat. Malice (Do It – Babe Babe), Sunbrother (Tell Me What) e Inside Out (Stay – All Life Long).

Melody Castellari, cantante e compositrice italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 con il gruppo vocale Le Mele Verdi, incidendo sigle di cartoni animati composte dal padre Corrado Castellari. A 15 anni diventa corista per vari artisti tra cui Iva Zanicchi ed Elio delle Storie Tese. Nel 1992 vince Sanremo Famosi e si classifica tra i finalisti dell’Accademia di Sanremo negli anni seguenti. Nel 2001 apre i concerti del tour di Elisa con la sua band Melody Squad e nel 2003 interpreta Nefertari nel musical “I Dieci Comandamenti”. Nel 2015 pubblica l’album “Ci Sarà da Correre” in onore del padre, vincendo premi per il miglior testo e per la critica. Melody Castellari è anche una delle regine nascoste della dance made in Italy. Dietro numerosi pseudonimi e più di 200 dischi pubblicati, c’è la sua inconfondibile voce. Tra le sue numerose hit che hanno segnato la scena dance, spiccano brani come “Zombie” di A.D.A.M. feat Amy, “Talk to Me” di D.E.A.R., “Inside to Outside” di Lady Violet, “Dancing in the Night” di Connie Nice e “I Can’t Get Enough” di Veronica. Melody continua a lasciare il segno con la sua musica, confermandosi una delle artiste più prolifiche e influenti del genere, mantenendo una vivace attività discografica e live come solista e compositrice.

Zio Peter su: Facebook | Instagram

Melody Castellari su: Facebook | Instagram

Marco Galeotti (Gale) su: Facebook | Instagram