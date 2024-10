“Zajal” è il nuovo singolo di Adriano Formoso

Pubblicità

Da venerdì 11 ottobre in rotazione radiofonica “Zajal” (Beatfactory), il nuovo singolo di Adriano Formoso, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 settembre.

“Zajal” è una toccante composizione che celebra l’unione e la fratellanza tra culture, con un ponte immaginario tra Roma e Beirut. Il brano, dal titolo evocativo che richiama la tradizione poetica araba del Zajal, propone un messaggio universale di pace e comprensione, rifiutando ogni forma di pregiudizio e divisione. Con un omaggio ad Amir Bascir, figura simbolica che vede l’Italia come “la casa di chi non ha convinzioni che celan rancori”, il cantautore ci invita a riflettere su un’Italia aperta e accogliente, dove l’amore per le diversità è fonte di ricchezza. Il brano è un inno alla solidarietà e all’amicizia, ricordandoci che “l’amico si riconosce nel momento del bisogno” (ES-Sadeeq waqt eD-Deeq). La canzone si presenta come una commistione poetica e musicale tra Oriente e Occidente, una ballata contemporanea che sfida le barriere culturali e invita a una riflessione profonda sulla nostra comune umanità.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Nel testo di “Zajal”, intreccio versi carichi di significato e riflessione. “La stessa luna, la stessa notte, è nostra amica tra Roma e Beirut” ci ricorda come, al di là delle distanze geografiche, esistano elementi che accomunano tutti gli esseri umani. Questa comunanza è espressa con dolcezza anche nell’immagine del “bimbo che dorme senza sapere se è a Saida o Milano”, simbolo di una giovinezza innocente e ignara delle divisioni del mondo degli adulti. Il brano si sofferma su temi profondi, come l’importanza di guardare oltre le apparenze e abbracciare ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide. La frase “una sola mano non può applaudire” (Ead waHdha maa betSaffeq), un antico proverbio arabo, diventa il cuore pulsante del messaggio: la cooperazione e la comprensione reciproca sono necessarie per costruire un mondo migliore».

Ascolta ora il brano: https://bfan.link/zajal

Il cantautore ha anche annunciato il ritorno del suo spettacolo di grande successo, il Formoso Therapy Show. La nuova edizione prenderà il via dal Teatro San Babila di Milano sabato 25 gennaio 2025 alle ore 20.00. Lo spettacolo, che combina musica, performance teatrali e momenti di riflessione, è un invito a prendersi cura del proprio benessere psicologico e fisico trovando un terreno comune attraverso un originale concerto proposto dal poliedrico artista milanese.

Per informazioni è possibile scrivere a: staff@formosotherapy.show

Biglietti in vendita su https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5218

Biografia

Adriano Formoso è un cantautore italiano, ricercatore in neuroscienze psicologo psicoterapeuta fondatore della Neuropsicofonia.

Vive e lavora a Milano alternando la professione clinica e di docente universitario a quella di opinionista per giornali, riviste, radio e televisioni nazionali.

Da cantautore ha pubblicato due album Obiezioni di coscienza RTI Music nel 2000 e Cosa suona il mondo Columbia Sony Music nel 2004.

La sua musica spazia dal rock al blues alla musica etnica contaminata da sonorità standardizzate nella sua ricerca iniziata nei primi anni 2000 sulla relazione tra musica e cervello. I suoi brani hanno avuto un percorso evolutivo sino a diventare strumento imprescindibile delle terapie con i suoi pazienti.

Ha dedicato la sua vita all’arte e alla salute mentale anche attraverso il teatro, la pittura, la scrittura e la musica.

