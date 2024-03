“Your voice” è il nuovo singolo degli Uncle Muff

Pubblicità

Da venerdì 8 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Your voice” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli Uncle Muff già disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 marzo.

Il brano “Your Voice” è una boccata di aria fresca, un sogno di serena accettazione dell’essere armonico con la natura e con pochi compagni di viaggio. Il cammino onirico è accompagnato da sensazioni, eccitate visioni, psichedelici miraggi e culmina con un desiderio di purezza e placida accondiscendenza col mondo e con sè stessi. Dopo “Old Blue Back”, anche in questo secondo singolo, l’acqua torna ad essere un elemento di sfondo che, questa volta, scorre lungo ruscelli luccicanti e diventa uno sciabordio insistente durante tutto il brano.

Spiega la band a proposito del brano: “Your Voice è il secondo singolo che precede l’uscita imminente del quarto album. Cambiamo atmosfera, cambiamo acque e ci ritroviamo in un sogno con ruscelli, in compagnia di animali e una persona che è miraggio e compagna di sfide fraterne. Siamo immersi in un’allucinazione spensierata alla ricerca di una purezza genuina”.

Biografia

Paesaggi sonori brillanti, ebbrezza di miraggi, profumi dell’est Europa si intrecciano a sonorità rotonde, talvolta ruvide e taglienti.

I riferimenti artistici sono vari e non invasivi: amano passeggiare con Nick Cave nei suoi cieli britannici, strizzano l’occhio a Tom Waits e alle sue evoluzioni circensi e talvolta sorvolano i deserti psichedelici di Neil Young. Un’infedeltà irrequieta e produttiva li spinge a concepire brani eterogenei e spesso difficilmente inquadrabili in un genere.

Gli Uncle Muff si immergono nella creazione musicale come avventurieri in un territorio senza padroni, dove ogni canzone è soffio di libertà creativa.

Hanno all’attivo 3 album di brani originali, diversi video ed è in uscita il nuovo album, anticipato da “Old Blue Back” e dal nuovo singolo “Your Voice” pubblicato da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 marzo 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 8 marzo.

