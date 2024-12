Yoon Suk-yeol si scusa per la legge marziale: crisi politica in Corea del Sud

Yoon Suk-yeol si scusa per la legge marziale: crisi politica in Corea...

Pubblicità

Condividi

Un messaggio di scuse alla nazione

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol si è rivolto ai cittadini per scusarsi della dichiarazione di legge marziale, emessa martedì sera e poi ritirata a seguito del voto contrario del parlamento. In un discorso televisivo, Yoon ha dichiarato: “Non si ripeterà più” e ha promesso di non sottrarsi alla responsabilità legale e politica per l’accaduto. Il presidente ha inoltre espresso rammarico per la “confusione causata” e ha rinnovato il suo impegno per evitare futuri episodi simili.

Le dimissioni richieste dal partito al governo

Le ripercussioni della vicenda non si fermano alle scuse. Il leader del People Power Party, partito di governo, ha definito le dimissioni del presidente “inevitabili”, sostenendo che “il normale svolgimento dei doveri presidenziali è impossibile nelle attuali circostanze”. Questa posizione riflette le crescenti difficoltà politiche di Yoon nel mantenere il sostegno del suo stesso partito.

Pubblicità

Impeachment respinto dal parlamento

Nel frattempo, il parlamento sudcoreano ha respinto una mozione di impeachment presentata dall’opposizione. La proposta, avanzata in risposta alla dichiarazione di legge marziale, non ha raggiunto il quorum necessario di 200 voti per essere approvata. Il People Power Party ha boicottato il voto, impedendo che si raggiungesse la maggioranza richiesta per mettere formalmente in stato d’accusa il presidente.

Un equilibrio politico fragile

Questo episodio evidenzia le profonde divisioni politiche in Corea del Sud, dove l’autorità presidenziale si trova sotto esame e la tensione tra governo e opposizione continua a crescere. La crisi ha sollevato interrogativi sulla leadership di Yoon e sulle prospettive future del suo mandato.

Cosa ne pensi della situazione in Corea del Sud? Condividi la tua opinione lasciando un commento nel form in basso.