XXV Giornata di Raccolta del Farmaco: donazioni aperte in 1.384 farmacie lombarde

Una tradizione di solidarietà nelle farmacie italiane

Dal 4 al 10 febbraio 2025, si terrà la Giornata di Raccolta del Farmaco (GRF) in tutta Italia. Questa consolidata iniziativa benefica, promossa dal Banco Farmaceutico, celebra quest’anno il suo 25° anniversario. In Lombardia, i cittadini potranno recarsi in una delle 1.384 farmacie aderenti (39 in più rispetto al 2024) per acquistare farmaci da banco che verranno raccolti da 448 enti assistenziali e caritativi e donati a persone e famiglie in difficoltà economica. Oltre 150.000 persone ricevono aiuto dalle associazioni benefiche lombarde coinvolte nella GRF.

I farmacisti e i volontari del Banco Farmaceutico guideranno i donatori nella scelta dei prodotti più richiesti in base alle necessità espresse dalle diverse organizzazioni. Il fabbisogno stimato è di circa 297.000 confezioni di farmaci. L’elenco completo delle farmacie partecipanti, identificate con un’apposita locandina, è disponibile su www.bancofarmaceutico.org. Come negli anni precedenti, le farmacie non solo faciliteranno le donazioni, ma contribuiranno anche direttamente con erogazioni liberali.

Un impatto crescente in Lombardia

Durante la GRF 2024, le farmacie lombarde hanno raccolto 143.954 confezioni di farmaci, per un valore di 1.315.571 euro, pari a circa il 25% del totale nazionale. Questo contributo ha permesso di fornire assistenza a quasi 100.000 persone.

Giuliano Salvioni, Presidente di Banco Farmaceutico Milano Onlus, riflette sul percorso dell’iniziativa:

“I 25 anni di attività del Banco Farmaceutico non sono solo un traguardo da celebrare. Quando abbiamo iniziato, era chiaro che, da soli, avremmo realizzato solo un’iniziativa simbolica. Invece, ciò che abbiamo oggi è il risultato della collaborazione tra farmacisti, aziende farmaceutiche, distributori, donatori, volontari, enti benefici e istituzioni, ognuno con il proprio ruolo, competenze e risorse.”

Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia, sottolinea la persistente emergenza della povertà sanitaria:

“La povertà sanitaria costringe molte persone a rinunciare alle cure essenziali per sé e per i propri cari. È una problematica che non possiamo ignorare. Rispondere ai bisogni sanitari delle fasce più deboli della popolazione è una missione fondamentale della farmacia di comunità. Fin dall’inizio, abbiamo sostenuto con entusiasmo l’iniziativa del Banco Farmaceutico, e la Lombardia ha sempre dimostrato grande generosità. Nel 2024, la nostra regione ha contribuito con circa il 25% delle donazioni nazionali. Quest’anno il numero di farmacie partecipanti è ancora maggiore, e ne sono particolarmente orgogliosa. Ringrazio i colleghi per il loro costante impegno.”

Conclusione

Mentre il Banco Farmaceutico celebra 25 anni di impegno nell’aiutare chi ne ha bisogno, la XXV Giornata di Raccolta del Farmaco continua a crescere, con sempre più farmacie e donatori che si uniscono alla causa.

