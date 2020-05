World Multiple Sclerosis Day: Merck e Twitch uniscono le forze per connettere le persone che convivono con la Sclerosi Multipla

● In occasione del World Multiple Sclerosis Day Merck e Twitch annunciano una collaborazione per aumentare la comprensione dell’impatto della Sclerosi Multipla (SM) a livello individuale, sanitario e sociale.

● Previsto il 30 maggio un evento in diretta streaming con gli influencers di Twitch per promuovere la conoscenza della SM, raccogliere fondi per la MS International Federation (MSIF) e aiutare le persone affette da questa patologia a connettersi tra loro, in linea con il tema ufficiale della Giornata Mondiale: MS Connections,

Darmstadt, Germania, 28 Maggio 2020 – Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha annunciato oggi un’innovativa collaborazione con Twitch, il servizio e la community leader a livello mondiale per l’intrattenimento multiplayer. Questa collaborazione nasce per promuovere globalmente una maggiore conoscenza e comprensione dell’impatto della Sclerosi Multipla (SM).

Una recente ricerca condotta dalla MS Society UK evidenzia come 3 persone su 5 con la SM sperimentino la solitudine come conseguenza diretta della loro condizione[i]. Per superare le barriere sociali che possono portare alla solitudine e all’isolamento, celebrare le reti di supporto e costruire una community connessa, il tema ufficiale scelto per la Giornata mondiale della SM 2020-2022 è MS Connections. La Giornata Mondiale della SM, istituita dalla Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) e dai suoi membri, viene celebrata il 30 maggio di ogni anno al fine di mettere in luce l’impatto “invisibile” della SM in tutto il mondo.

In occasione del World MS Day, attraverso l’evento in diretta streaming della durata di otto ore – che ospiterà influencer e special guest di Twitch tra cui Luke Thomas, Director of Fundraising and Engagement di MSIF, il Dottor Wallace Brownlee, neurologo specializzato nella SM presso il National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra e tre persone che convivono con la Sclerosi Multipla – Merck e Twitch collegheranno virtualmente le persone affette da questa patologia e aumenteranno la consapevolezza sulla SM per aiutare a combattere lo stigma associato alla malattia. L’evento in livestream verrà anche utilizzato come piattaforma per raccogliere fondi a favore della MSIF.

“Nella nostra Azienda lavoriamo senza sosta alla comprensione dei meccanismi interni della SM e questa curiosità guida tutto ciò che facciamo” ha dichiarato Andrew Paterson, Head of Neurology & Immunology di Merck. “Sappiamo che la SM ha un impatto non solo dal punto di vista fisico. Avere una malattia cronica come la SM può comportare barriere sociali significative, che sono probabilmente amplificate dall’emergenza legata al COVID-19. Allo stesso tempo, la tecnologia moderna fa sì che sia molto più facile per le persone connettersi. Attività online come il gaming sono sempre più utilizzate come modalità per connettersi e socializzare virtualmente, creando un senso di comunità. Ci auguriamo che questa collaborazione innovativa con Twitch possa connettere le persone che convivono con la SM in un modo nuovo.”

Merck ha annunciato che donerà un Euro (fino ad un massimo di 50.000 €) a MSIF per ogni condivisione dei post che pubblicherà sulla pagina Twitter @MerckHealthcare e sul suo profilo Linkedin dedicate alla Giornata Mondiale della SM, utilizzando gli hashtag #MSConnections e #MSInsideOut. Il ricavato dei retweet dei social media e del livestream di Twitch verrà devoluto al programma Informed Decision Making di MSIF che aiuta a creare risorse digitali che colleghino le communities di tutto il mondo in modo che le persone con SM abbiano accesso alle migliori informazioni possibili, gratuitamente, e possano fare scelte consapevoli per la loro salute e la loro vita.

Twitch, con 1,5 milioni di utenti connessi in qualsiasi momento e 15 milioni di utenti medi giornalieri, prosegue nel suo impegno di sostenere iniziative di beneficenza create dalle aziende e dalle communities. A partire dal 2011, la community di Twitch ha raccolto più di 200 milioni di dollari in donazioni per diverse cause.

“Ora più che mai, le persone si rivolgono a Twitch per cercare non solo intrattenimento, ma anche un senso di connessione e community”, ha dichiarato Nathan Lindberg, Regional VP of Sponsorship Sales di Twitch. “Siamo orgogliosi non solo di mettere in contatto tra loro le persone con la SM, ma anche di aumentare la conoscenza e la comprensione della patologia.”

La diretta streaming su Twitch partirà dalle ore 18:00 del 30 maggio. Ecco il programma completo:

· Dalle 18 alle 20: YogsCast con Luke Thomas, Director of Fundraising and Engagement di MSIF, tratterà del World MS Day, del programma Informed Decision Making di MSIF e della storia di Ed, che convive con la sclerosi multipla

· Dalle 20 alle 22:00: NickEh30 con il Dottor Wallace Brownlee, neurologo specialista nella SM presso il National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra, illustrerà le nozioni di base della SM

· Dalle 22:00 a mezzanotte: BrookeAB con Trishna, che convive con la SM, approfondiranno quanto sia importante rimanere fisicamente attivi.

· Da mezzanotte alle 2:00: Swiftor discuterà con Hamish, gamer con SM, del modo in cui piattaforme come Twitch possano aiutare a mettere in contatto le persone.

Gli highlights verranno mostrati sul sito www.twitch.tv nel corso della giornata.

Informazioni sulla Sclerosi multipla

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune, cronica e infiammatoria del sistema nervoso centrale; essa costituisce il più comune disturbo neurologico disabilitante d’origine non traumatica nei giovani adulti. Si stima che circa 2,3 milioni di persone nel mondo siano affette da SM. Nonostante la sclerosi multipla sia caratterizzata da un’ampia varietà di sintomi, quelli osservati con maggiore frequenza includono disturbi focali, intorpidimento e formicolii agli arti, diminuzione della forza muscolare e disturbi della coordinazione. Le forme recidivanti di SM sono le più comuni.

Informazioni sulla Giornata Mondiale della SM

La Giornata Mondiale della SM viene ufficialmente celebrata il 30 maggio di ogni anno. Le diverse iniziative vengono realizzate nel corso di tutto il mese di Maggio. In occasione di questa Giornata, la Community mondiale della SM condivide esperienze, si impegna a migliorare la conoscenza della patologia e realizza campagne con e per tutte le persone affette da SM. Per sfidare le barriere sociali che possono portare alla solitudine e all’isolamento, celebrare le reti di supporto e costruire una community connessa, il tema ufficiale scelto per la Giornata mondiale della SM 2020-2022 è MS Connections. La campagna è istituita dalla Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) in collaborazione con i membri che appartengono al movimento mondiale MSIF.

Informazioni su Twitch

Lanciata nel 2011, Twitch è una community globale che si riunisce ogni giorno per creare intrattenimento multigiocatore: esperienze uniche, imprevedibili e dal vivo create dalle interazioni di milioni di persone. Porta con sè la gioia del fare tutto insieme, dal gioco casuale agli eSport a livello mondiale alle maratone di anime, alla musica e all’arte. Twitch ospita anche TwitchCon, il più grande evento annuale della community, in cui decine di migliaia di persone si riuniscono per celebrare e connettersi con quelle con cui condividono interessi e passioni. Twitch è sempre in diretta. Rimani aggiornato su tutto quello che riguarda Twitch sul loro canale Twitter e sul Blog.

Informazioni su Merck

Merck è un’azienda impegnata nell’innovazione scientifica e tecnologica che opera nei settori healthcare, life science e performance materials. I suoi 57.000 dipendenti lavorano ogni giorno perché la vita di milioni di persone sia più felice e sostenibile. Merck è presente ovunque: dalle più avanzate tecnologie per l’editing genetico alla scoperta di trattamenti all’avanguardia per le patologie più difficili, fino allo studio di tecnologie che permettano ai device di diventare “intelligenti”. Nel 2019 Merck ha generato vendite per 16,2 miliardi di Euro in 66 Paesi.

Ricerca scientifica e gestione imprenditoriale responsabile sono state la chiave per il raggiungimento dei traguardi scientifici e tecnologici di Merck, che opera secondo questa filosofia sin dalla sua fondazione nel 1668. La famiglia fondatrice possiede tuttora la partecipazione di maggioranza nella Società, che è quotata alla borsa di Francoforte. Merck detiene i diritti sul nome e sul marchio Merck a livello globale. Le sole eccezioni sono Stati Uniti e Canada, dove l’azienda opera con le denominazioni EMD Serono nell’healthcare, MilliporeSigma nel life science e EMD Performance Materials.



Per maggiori informazioni su Merck: www.merck.it

