“Warflower” è il nuovo singolo dei The Mayan Factor

Pubblicità

Condividi

Da venerdì 1° marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Warflower” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei The Mayan Factor, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 febbraio.

“Warflower” è un brano che affronta il tema di come molte persone si aggrappino a ciò che è comodo, anche se dannoso per loro. Il significato di “Warflower” è quello di abbandonare le comodità preconcette e di essere liberi di cercare la massima espressione di sé stessi. La canzone è un inno alla libertà di sognare in grande e alla determinazione di raggiungere le vette più alte della nostra esistenza.

Pubblicità

Spiega la band a proposito del brano: “Ray arrivò alle prove con il riff di chitarra di apertura di quella che sarebbe poi diventata la canzone ‘Warflower’. Ha colpito tutti duramente e abbiamo iniziato a provarla. Nessuno ha detto una parola, ma sapevamo tutti che tutti gli altri piani per quel giorno e per quella notte sarebbero stati cancellati, quindi abbiamo chiuso a chiave la porta e siamo rimasti in quella stanza finché ‘Warflower’ non è stata completamente scritta.”

Biografia

The Mayan Factor: è il trasferimento di energia. La musica determina il cambiamento e attinge alle emozioni. L’energia si connette con l’ascoltatore in un modo speciale e l’ascoltatore rimanda la sua energia ai The Mayan Factor. Ecco come funziona il circolo. Una volta che senti la musica e ti si rizzano i peli del braccio e della nuca, ti vengono i brividi, ora sei parte del Mayan Factor: siamo tutti una sola entità. Qualcosa di oscuro, qualcosa di spaventoso ma pieno di luce e speranza, lascia l’ascoltatore senza fiato e per sempre connesso.

I The Mayan Factor si sono formati nel 2003. Un mix dei migliori talenti di Baltimora con un cantante allora sconosciuto, Ray Ray. La musica veniva incanalata dall’interno e traboccava di emozioni. La loro musica affonda le radici nel rock progressive, influenzato da band come Tool, Radiohead, ma anche da brani che raccontano storie, come quelli dei Pink Floyd.

Tre album e un decennio di lavoro, con molte ricerche e ritrovamenti nel mezzo, i The Mayan Factor sono pronti per l’Europa e per il loro prossimo capitolo.

La band ha attraversato molti cambiamenti, ma l’impegno verso la musica è rimasto immutato e i membri principali continuano a suonare, scrivere nuova musica e mantenere il flusso di energia.

La band è attualmente composta da Dan Angermaier (drums), Brian Scott (guitar), Kevin Baker (bass), Charles Jacobs (percussion), Ray Schular (vocal / acoustic).

I The Mayan Factor ritornano sulla scena con un primo singolo “Warflower” pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal, disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 febbraio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 1° marzo, che anticipa il loro prossimo album.