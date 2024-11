Voltarelli canta Modugno: un tributo imperdibile al maestro italiano nel Principato di Monaco

Pubblicità

Condividi

Voltarelli e l’omaggio a Modugno nel Principato di Monaco

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta “Voltarelli canta Modugno”, una produzione originale che, dopo diciotto esibizioni estive in Italia, raggiunge il Principato di Monaco. Il 3 dicembre 2024, all’Espace Léo Ferré, si terrà un concerto speciale in omaggio a Domenico Modugno, artista iconico della musica italiana.

Pubblicità

Un tributo per il trentennale della scomparsa di Modugno

Nel trentesimo anniversario della morte di Modugno, la sua figura viene celebrata come innovatore della musica italiana, capace di unire canzoni moderne e temi sociali con la profondità del dialetto. La direzione del maestro Giancarlo De Lorenzo e gli arrangiamenti di Valter Sivilotti accompagneranno le esibizioni di Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco.

Le parole di Voltarelli: un legame speciale con Mister Volare

Voltarelli racconta come il suo legame con Modugno sia iniziato venticinque anni fa, con il recital “Volevo fare l’artista”, un omaggio alla carriera di Modugno. Per Voltarelli, Modugno ha rappresentato la poetica del Sud, raccontando con autenticità la realtà di un territorio pieno di speranza e privo di barriere.

Il tour di Voltarelli e il nuovo album Lupionòpolis

Il tributo a Modugno coincide con il tour per il nuovo album di Voltarelli, La grande corsa verso Lupionòpolis. Il cantautore calabrese porta sul palco i brani di quest’opera, premiata con il Premio Loano e già protagonista di oltre 120 date in Italia e all’estero.

Ecco alcune date del tour

07/11/2024: Brillante – Nuovo Teatro Lippi, Firenze (Italia)

15/11/2024: L’asino che vola, Roma (Italia)

22/11/2024: Festival del Cinema dei Diritti Umani, Napoli (Italia)

01/12/2024: La Grande Bellezza, Zurigo (Svizzera)

07/12/2024: Zambrone (Vibo Valentia) (Italia)

13/12/2024: Goethe-Institut, Tolosa (Francia)

14/12/2024: Le Bal Rital, Montreuil (Francia)

17/01/2025: Teatro Guascone, Bientina (Pisa) (Italia)

Un progetto internazionale per un nuovo folk italiano

Registrato a New York presso gli storici EastSide Sound, l’album Lupionòpolis è stato prodotto da Simone Giuliani e vanta collaborazioni con musicisti internazionali come Davin Hoff e Jake Owen. Il disco, che include brani in dialetto calabrese, conferma Voltarelli come uno degli interpreti più raffinati della musica folk contemporanea.

Chi è Peppe Voltarelli

Peppe Voltarelli è uno dei principali esponenti del nuovo folk italiano, con una carriera solista che conta sette album, tre Targhe Tenco, e collaborazioni con artisti di spicco come Carmen Consoli e Roy Paci. Con Lupionòpolis, Voltarelli dimostra una volta di più il suo impegno nella valorizzazione delle radici musicali italiane.