“Voglio l’Estate” è il nuovo singolo di Michele Cordani. Online il video

È in radio “Voglio l’Estate” il nuovo singolo inedito di Michele Cordani, disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store dallo stesso giorno. Fuori il video.

«La canzone – dice Michele Cordani – parla, in modo spensierato e solare, della voglia di rinascita di una persona, dopo un periodo complicato della sua vita, voglia che cerca nell’estate stagione perfetta per un nuovo inizio, con i suoi colori e la sua allegria. Scritta con Giuseppe Lombardo, è nata in una giornata lavorativa abbastanza pesante, un giorno grigio tipicamente invernale in cui, ho chiuso gli occhi e mi sono proprio detto “Voglio l’estate”.»

Qui il video https://youtu.be/bpLvmRDeZBo

«Diversamente da altri video che in precedenza abbiamo realizzato insieme a Michele – afferma il regista Davide Galimberti – per questo brano abbiamo cercato di raccontare un viaggio di libertà e spensieratezza, ma soprattutto abbiamo cercato di immaginarci la voglia d’estate. Il video, girato tra Piacenza, l’autostrada del Sole e Viserba, racconta e descrive proprio un viaggio improvvisato verso il mare in un giorno qualunque con la voglia di mandare via tutta la negatività dei momenti più difficili.»

Michele Cordani vive con la sua famiglia a Piacenza, dove è nato. Appassionato sin da giovane alla musica infatti, all’inizio degli anni ’90, s’innamora dell’album di Antonello Venditti “Benvenuti in paradiso”, che ascolta per la prima volta sull’auto della sorella. Il cantautore romano rappresenterà la colonna sonora della sua adolescenza. Segue in tv con grande passione il Karaoke di Fiorello e si accorge di saper cantare discretamente. Frequenta spesso locali di karaoke fino a quando decide di essere lui a far divertire la gente cantando e facendo cantare grazie anche al suo carattere estroverso.

Si esibisce in serate nei ristoranti e come cantante ai matrimoni eseguendo cover principalmente di musica italiana, fino a quando nel 2020, trova il tempo e l’ispirazione per strimpellare con la chitarra e scrivere “Un sole che ride”, brano presente con un video amatoriale su YouTube. Il suo carattere, tenace e ambizioso, lo porta a riprovarci con “In questo sogno d’estate”, brano definito da lui come una “malinconia allegra” dedicata alla madre e pubblicato il 10 luglio 2020. A distanza di 7 mesi propone “I miei sbagli”, il terzo singolo, che descrive le difficoltà che si possono attraversare in un rapporto di coppia quando tutto viene dato per scontato e vengono a mancare le attenzioni quotidiane di cui tutti abbiamo bisogno. Arriva una nuova estate, e il 18 giugno esce “Al Forte ad Agosto”, brano che parla di amori balneari, omaggio ai 70 anni dell’attore Jerry Calà e al suo film “Sapore di Mare”. A novembre 2021 partecipa alla 5a edizione di Sanremo Senior con “Spartaco” che uscirà come nuovo singolo pochi giorni dopo. Ad aprile 2022 rilascia il primo album “Mi son sempre sentito un dieci” con 10 brani, di cui 5 inediti, “Iolanda dormi e sogna”, “La finestra”, “Il coraggio dei Fazio”, “La notte poi” e “Il mestiere dell’arrivista”. Nello stesso anno torna a Sanremo Senior, giungendo alla finale al Teatro Ariston, con l’inedito “La versione di Silvestro”, brano che ripropone al Premio Lucio Dalla a dicembre. Nel 2023 partecipa al concorso, a Salsomaggiore Terme, Spazzola da Capelli POP LIVE e alle Live Audition di Rumore BIM FESTIVAL qualificandosi per le semifinali. Il 19 maggio pubblica il nuovo inedito “Voglio l’Estate”.

Michele Cordani su: Facebook | Instagram | YouTube