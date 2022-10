VIVIENNE – VENERDÌ 21 OTTOBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “NOI” IL NUOVO SINGOLO

Dal 21 ottobre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Noi” (VVN Records), il nuovo singolo di Vivienne.

“Noi” racconta una storia d’amore e l’evolversi di un sentimento che cambia come le quattro stagioni dell’anno: primavera, estate, autunno e inverno. Da una luce solare che riscalda l’anima e rassicura come in estate, ad un campo fiorito di girasoli e fiori colorati e profumati come in primavera, a delle piccole nuvole sopra di noi che offuscano e rendono grigio e confuso il nostro cammino come in autunno, ad una pioggia che benda i nostri occhi e congela l’anima come in inverno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “La canzone è stata scritta da me qualche anno fa, a seguito della delusione avuta di una lunga storia d’amore nata nel 2004. Ho cercato di ripercorrere attraverso il testo le varie fasi che ho trascorso come fossero le stagioni dell’anno, sole, colori, nubi, pioggia e temporali. Ho deciso di far uscire il brano non per caso il giorno 21 Ottobre. È questa la data che ha segnato l’inizio e oggi la fine della mia lunga storia d’amore”.

Il videoclip di “Noi” è stato girato in Sicilia dove vive la cantautrice, che ha scelto 4 luoghi incantevoli della provincia di Catania, per effettuare le riprese e descrivere al meglio le quattro stagioni dell’anno; Aci Castello per l’estate, La Pineta di Nicolosi per l’autunno, La villa di Acireale per la primavera e San Giovanni La Punta alle pendici dell’Etna per l’inverno. Attraverso questi posti diversi tra loro, nel video viene descritto così come nel testo del brano il susseguirsi delle quattro stagioni paragonandole ad un amore in continua evoluzione.

Guarda qui il videoclip: