Virginia Stablum – Trentino AltoAdige – è la nuova Miss Universe Italy 2022.

E’ lei, la bellezza scelta nello show finale, svoltosi ieri sera nell’incantevole cornice de “Lo Smeraldo” e condotto da Daniele Battaglia . Al secondo posto Alice D’Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia.

L’italia ha la sua Miss Universe 2022 è Virginia Stablum. E’ lei infatti la bellezza nazionale che si è guadagnata il diritto a rappresentare il Bel Paese, alla finale internazionale di Miss Universe, contest in programma a gennaio 2023 in un paese del pianeta ancora da definire dall’organizzazione mondiale. Ad aggiudicarsi la corona e la fascia tricolore è stata proprio la bellissima Miss trentina, che nell’incantevole cornice de “Lo Smeraldo”, a Canosa (Bat), è stata scelta dalla giuria tecnica tra le 20 concorrenti che rappresentavano tutte le regioni della penisola. A condurre lo show finale, impreziosito, oltre che dalla bellezza delle Miss anche da momenti di musica, spettacolo e quadri moda, è stato Daniele Battaglia noto presentatore e conduttore radiofonico, accompagnato dalla modella ed influencer Stephanie Bellarte. Di livello ed apprezzate dai tanti spettatori che hanno affollato il “Parco degli agrumi” de “Lo Smeraldo” le esibizioni di “Daniele Si Nasce” vincitori del format Rai “Tale e Quale show” e del performer Alessandro Politi.

Virginia Stablum è nata a Trento il 17 febbraio del 1998, da padre di origini africane e madre italiana. Fin da piccola Virginia, ha mostrato un forte interesse per il mondo della moda dello spettacolo e della tv. Emozionata ma convinta dei propri mezzi, dopo l’incoronazione, seppur emozionata si è splendidamente descritta, prima in italiano e poi in un chiarissimo inglese, lingua universale della kermesse. “Mi chiamo Virginia, sono una ragazza semplice, motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l’Italia, l’Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata”. Virginia, nonostante la giovane età, proprio nel campo della moda vanta tante esperienze avendo già lavorato come modella a Milano, Parigi, New York e Barcellona. La neo Miss Universe Italy peraltro è nota al grande pubblico, per aver partecipato a diversi programmi televisivi, oltre che grazie alla sua forte presenza sui social, (ad oggi conta circa 380 mila followers su Instagram), riuscendo a diventare una vera e propria “icona” della moda, non solo in Italia.

Virginia Stablum. Valori, affetti, lavoro e Social

In campo affettivo si definisce “felicissima ed innamorata” grazie all’incontro con l’imprenditore Vittorio Scala. Da sempre appoggiata dalla mamma Antonella, a sua volta impegnata nel campo del web marketing, Virginia intraprende un percorso che la porterà a diventare una delle più influenti star dei social oltre che, come detto icona fashion. Nonostante fosse chiaro che ad attenderla ci sarebbe stata una carriera di successo, Virginia al termine delle scuole superiori, dopo aver conseguito il diploma al Liceo linguistico, decide di intraprendere gli studi universitari, iscrivendosi alla facoltà di Scienze delle Comunicazioni presso l’Università degli Studi di Verona.

Nella descrizione bio di Instagram, accanto alla professione di modella, sottolinea il suo ruolo di studentessa universitaria, posizione a cui tiene molto perchè ritiene che lo studio sia fondamentale per migliorare le sue competenze nel campo della pubblicità e della moda.

Le qualità di Virginia sono semplicità, amore per la famiglia e per gli animali.

Fisico prorompente, con un’altezza di 1,73 cm e un peso di 55 Kg, Virginia ha mantenuto qualità rare come la semplicità e la sensibilità. La nuova Miss Universe Italy 2022 è anche un’amante degli animali. Capace di parlare correntemente quattro lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco, oggi la sua vita ruota attorno agli impegni lavorativi che la vedono spostarsi tra Milano e Miami, dove collabora con importanti agenzie di alta moda, senza mai trascurare gli affetti più importanti come quello per il fratello minore Emanuele e la nonna paterna Yuki. La sua è una bellezza multietnica. Anche se nati entrambi in Italia, i genitori di Virginia hanno infatti un albero genealogico estremamente ricco di diverse influenze etniche. La nonna paterna è africana, precisamente nigeriana, il nonno paterno invece è trentino, mentre la madre della Stablum ha origini tedesche. Virginia tiene molto alle sue origini familiari, e ne parla spesso con orgoglio ritenendo che l’amore per i viaggi e la passione per la moda siano strettamente legate ad una mentalità aperta che ha sviluppato grazie agli influssi multiculturali della sua poliedrica famiglia. Il fatto di essere cresciuta a contatto con tradizioni, usi e costumi di differenti origini culturali ha permesso a Virginia di superare qualsiasi stereotipo e sviluppare un grande amore per tutto ciò che non è conforme alla massa. Negli Usa, come modella di “Elite Model Management” di Miami, Virginia Stablum, nel giro di pochi anni, è riuscita a ritagliarsi un ruolo molto importante nel mondo della moda a livello internazionale. Troviamo il suo nome accanto a quello di celebri Top model che hanno fatto la storia della moda come Carol Alt, Cindy Crawford o Linda Evangelista. Ora per lei si aprono le porte di Miss Universe, e la concreta possibilità di regalare all’Italia quel titolo mai vinto sino ad ora, nella storia di questa storica ed importante competizione internazionale.