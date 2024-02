Verso soluzioni sostenibili: Fondazione UniVerde e Marevivo unite contro la crisi idrica

Pubblicità

(ROMA, 28 febbraio 2024) – La Fondazione UniVerde e Marevivo annunciano una nuova partnership strategica per affrontare con efficacia la crisi idrica, proponendo soluzioni normative e tecnologiche innovative per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile e di qualità alle isole minori, evitando impatti ambientali e sprechi. Le due organizzazioni si sono espresse contro l’uso degli impianti di dissalazione tradizionali a terra, evidenziandone i costi elevati, il consumo energetico insostenibile e gli impatti negativi sulle coste, sulla flora e sulla fauna marina, oltre ai lunghi tempi di realizzazione.

In questo contesto, viene annunciata la conferenza stampa di presentazione dello studio “Costi ambientali ed economici della dissalazione”, che si terrà giovedì 7 marzo alle ore 11:30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua. Lo studio, realizzato da Giuseppe Taverna e Roberto Di Vincenzo, entrambi con esperienza nel settore idrico e nella gestione delle risorse acquatiche, esplorerà le potenzialità dei dissalatori mobili marini come soluzione alternativa per le isole minori, evidenziando i benefici ambientali ed economici derivanti dalla loro adozione.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri figure del panorama ambientale e politico italiano, tra cui Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde; Carmen Di Penta, Direttore Generale di Marevivo; e rappresentanti istituzionali quali Patty L’Abbate, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e altri esponenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare.

La conferenza stampa, organizzata in collaborazione con Marnavi e Idroambiente e con il supporto di media partner quali Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030 e SOS Terra Onlus, si propone di sollevare l’attenzione pubblica e istituzionale verso la necessità di adottare approcci più sostenibili nella gestione delle risorse idriche, in particolare per le comunità insulari, spesso le più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alla scarsità d’acqua.