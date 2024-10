Pubblicità

Condividi

Dal 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Van Gogh”, il nuovo singolo di Vangio disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 ottobre.

“Van Gogh” è una canzone che nasce dopo aver trovato l’ispirazione dentro al museo che porta il nome dell’artista durante il viaggio di VANGIO in Interrail. Il brano parla di come sia possibile, proprio come nei girasoli del pittore olandese, avere qualcuno che nella vita riesca a guardarti con occhi diversi nonostante tu possa essere in un momento di debolezza, proprio come fece Van Gogh con i fiori più appassiti.

Pubblicità

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano dopo aver visto i girasoli di Van Gogh. Uscito dal suo museo ad Amsterdam, mi sono seduto subito su una panchina e l’ho scritta di getto. La musica l’ho composta solo successivamente, quando sono tornato a casa e tra un testo e l’altro ho ripescato questo dalle mie note.”

Biografia

Vangio sta studiando pianoforte jazz al 2° anno di Triennio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e canto jazz al 1° anno di Triennio presso la medesima università.

Quest’anno ha partecipato al VociVere Festival classificandosi al 3° posto nella categoria inediti e ai casting di XFactor ed Amici e all’European Voice and Sound che gli ha dato la possibilità di cantare prima di Ariete e Mecna al Trentino Love Fest alla Trentino Music Arena a luglio.

Studia pianoforte dall’età di 12 anni e scrive le sue canzoni accompagnandosi al piano.

“Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 9 ottobre 2024 e in rotazione radiofonica dal 18 ottobre.

Instagram | Facebook | TikTok