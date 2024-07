Valentina & Tommy Dj: ascolta il pezzo “Comete” con Francesco Ferrari

Pubblicità

Da venerdì 2 agosto 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “COMETE”, il nuovo singolo di Valentina & Tommy Dj feat. Francesco Ferrari.

“Comete” è un brano solare e tutto da ballare, caratterizzato da un sound latino dolce e sensuale. La canzone racconta di un amore estivo tra cocktail, baci e quella crescente voglia di stare insieme.

Commentano gli artisti a proposito del brano: “La canzone l’abbiamo scritta durante una giornata passata in studio registrazione, con la voglia di divertirci e fare musica. Comete parla d’amore, della voglia di stare insieme, del cuore che batte sempre più forte quando s’innamora. Di una notte d’amore con la complicità di una sangria, passata sotto le stelle in riva al mare tra un ragazzo e una ragazza”.

Guarda qui il video lyric: https://www.youtube.com/watch?v=p3tPkWip-ek

Biografia

Valentina nasce nel 2008 e a breve compirà 16 anni, frequenta la terza classe indirizzo tecnico informatico.

Si appassiona molto presto alla musica essendo figlia di musicisti. I suoi primi suggerimenti per il canto arrivano dai genitori, e all’età di circa dieci anni comincia a prendere lezioni private, che tutt’ora frequenta con costanza e passione. Si diletta inoltre nella composizione e scrittura dei testi ed ha avuto anche esperienza come corista in studio di registrazione. Nelle sue passioni rientrano anche alcuni sport come nuoto e palestra.

Tommy Dj quasi sedicenne, la sua passione per la musica inizia già dalle scuole elementari, animando tutte le feste scolastiche come Dj.

Crescendo si avvicina sempre più alla musica proponendosi in varie situazioni come Vocalist e Dj. Tra i suoi Hobby la moto il football e palestra.

Francesco Ferrari trentenne Emiliano, dopo un piccolo passato da fotomodello ha iniziato, diversi anni fa, a scrivere le prime canzoni, coltivando e studiando poi, con passione, il sogno del canto.

Il tutto ispirato dalle sue montagne con paesaggi senza tempo.

