Usa. Trump invia aiuti all’Italia. Di Maio ringrazia

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha annunciato l’invio di aiuti all’Italia per far fronte all’emergenza da coronavirus.

“Spediremo ventilatori in Italia, in Francia, in Spagna” ha dichiarato Trump nel corso del briefing quotidiano alla Casa Bianca sull’emergenza coronavirus.

”Ho appena parlato con il primo ministro italiano, abbiamo dotazioni supplementari, prodotti di cui non abbiamo bisogno. Manderemo circa 100 milioni di dollari di materiali chirurgici e medici, materiale ospedaliero all’Italia. Giuseppe era molto contento, stanno vivendo un momento molto difficile” ha detto il Presidente USA.

Nella giornata di ieri Trump e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno avuto una conversazione telefonica nel corso del quale è stato definito l’invio di materiale dagli Usa all’Italia. “Il Presidente Trump ha ribadito forte solidarietà e sostegno per la determinata azione italiana nella lotta contro la diffusione del virus e confermato la disponibilità a proseguire la cooperazione sul piano bilaterale e multilaterale” riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ringrazia: “Nonostante gli Stati Uniti siano tra i Paesi più colpiti al mondo dal coronavirus, hanno dimostrato grande solidarietà e generosità nei confronti dell’Italia e del nostro popolo”.