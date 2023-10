Uno studio sul rischio delle nuove tecniche di contenimento dell’innalzamento della temperatura del pianeta presentato a Stoccolma

Condividi

Il giorno 12 ottobre 2023, il dr. Giovanni Ghirga, delegato della Società dei Medici per l’Ambiente (ISDE- Italia), presenterà all’Enhancing Belmont Research Action to support EU policy making on Climate Change and Health (ENBEL) Congress 2023, uno studio sul rischio delle nuove tecniche di contenimento dell’innalzamento della temperatura del pianeta.

Il congresso si terrà a Stoccolma, Svezia.

ENBEL è un progetto di ricerca internazionale coordinato da CICERO, Centro per la ricerca internazionale sul clima, e finanziato dal programma Orizzonte 2020 dell’UE.