Unici: il nuovo singolo di Filippo Ferrante tra autenticità e introspezione

Filippo Ferrante torna con "Unici", un singolo che celebra il coraggio di essere sé stessi. Disponibile in digitale e in radio.

Un viaggio nella nostra unicità

Filippo Ferrante, cantautore pugliese dalla voce unica, torna sulla scena musicale con “Unici”, un brano che invita a riflettere sul valore dell’autenticità. Già disponibile in digitale e trasmesso in radio, “Unici” si distingue per la sua intensità emotiva e il messaggio universale che propone.

«In un periodo di grande riflessione – racconta Ferrante – ho sentito il bisogno di scrivere questa canzone. “Unici” parla della nostra autenticità, del coraggio di essere noi stessi in un mondo che spesso ci impone di adeguarci. Solo quando viviamo in armonia con il nostro ritmo possiamo ispirare gli altri e vivere pienamente».

Con questa canzone, Ferrante ci invita a liberarci dalle aspettative altrui e a scoprire la forza della nostra unicità, un percorso che spesso richiede coraggio e introspezione.

Il video: un’esperienza visiva e musicale

Il video di “Unici”, diretto da Andrea Mastronardi, amplifica il messaggio della canzone attraverso un’estetica raffinata. Girato in uno studio fotografico, gioca con luci soffuse e contrasti marcati per creare un’atmosfera intima. Ogni fotogramma sembra dialogare con la musica, rendendo l’esperienza multisensoriale.

Guarda il video: clicca qui

Una carriera tra passione e originalità

Con una carriera che spazia tra pop-rock, cantautorato e indie italiano, Filippo Ferrante ha saputo creare un sound ibrido e inconfondibile. Dal successo del suo primo singolo “Dentro te” nel 2008 fino ai recenti brani come “Come le note” e “Malinconici”, Ferrante ha dimostrato una straordinaria capacità di reinventarsi.

Il suo percorso artistico è segnato da collaborazioni di spessore, album di grande impatto emotivo e tour di successo che lo hanno portato in Italia e all’estero. Brani come “Nuovi giochi” e “Il disordine che ti appartiene” hanno consolidato il suo ruolo nel panorama musicale italiano, mentre successi recenti come “Mescolerà” hanno raccolto migliaia di streaming digitali.

Concludendo

Con “Unici”, Filippo Ferrante regala al pubblico una canzone che va oltre la musica, diventando un invito a celebrare il valore dell’individualità.

