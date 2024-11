Un tributo a Elvira Coda Notari, pioniera del cinema italiano: un progetto fotografico che celebra la prima regista d’Italia

Pubblicità

Un omaggio a Elvira Coda Notari: la prima regista d’Italia

Un progetto fotografico inedito rende omaggio a Elvira Coda Notari, figura emblematica del cinema italiano e pioniera del neorealismo. L’iniziativa, ideata dalla fotografa Cristina Vatielli, punta a celebrare il talento visionario e l’audacia della prima regista italiana, attiva tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900. Attraverso una serie di ricostruzioni storiche, ogni fotografia cattura l’anima delle sue opere, trasportando lo spettatore in un viaggio visivo e senza tempo.

Cristina Vatielli e l’arte della staged photography

L’ideatrice del progetto, Cristina Vatielli, ha scelto di celebrare la Notari tramite la staged photography, tecnica fotografica che ricostruisce scene storiche e ambientazioni, permettendo una rappresentazione visiva unica. L’artista si avvale della collaborazione della costumista Lisangela Sabbatella per ricreare fedelmente gli ambienti quotidiani della regista, fondendo ricerca storica e sensibilità emotiva per offrire una narrazione intima e profonda.

Teresa Saponangelo nel ruolo di Elvira Notari

A dare volto a Elvira Notari sarà l’attrice Teresa Saponangelo, vincitrice del David di Donatello, che, con il suo talento, offrirà una rappresentazione realistica e intensa della regista. Le fotografie ripercorrono momenti significativi della vita di Notari, immergendo il pubblico nel suo universo fatto di cinema e famiglia, di passione e creatività. Le immagini, alcune delle quali colorate a mano, omaggiano il particolare stile visivo di Notari, che amava dare profondità e vita ai propri fotogrammi.

La campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso

Per realizzare questo tributo, è stata lanciata una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana dedicata alla social innovation. Il contributo dei sostenitori è essenziale per coinvolgere una squadra di professionisti – attori, costumisti, scenografi, truccatori, e altri tecnici – che renderanno possibile un’accurata ricostruzione storica. La campagna mira a raccogliere i fondi necessari per dare vita a questo ambizioso progetto, restituendo al pubblico la straordinaria figura di Elvira Notari in tutto il suo splendore.

