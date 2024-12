Un Natale senza glutine: il decalogo di AIC per le festività serene

Pubblicità

L’importanza di un Natale inclusivo

Le festività natalizie sono sinonimo di convivialità, ma per chi soffre di celiachia, possono diventare fonte di stress. La necessità di spiegare la malattia, evitare la contaminazione o richiedere menu specifici rischia di trasformare un momento di gioia in un motivo di disagio. Per affrontare queste situazioni, l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), da oltre 45 anni al fianco delle persone celiache, ha stilato un decalogo con dieci accortezze pratiche e suggerimenti per un menu senza glutine. L’obiettivo? Vivere le feste con serenità e consapevolezza, accogliendo le differenze.

Informarsi sulla celiachia

La conoscenza è il primo passo per garantire una convivialità inclusiva. Informarsi su cos’è la celiachia, i rischi associati alla contaminazione e le linee guida per una dieta senza glutine è essenziale. Sul sito ufficiale di AIC (celiachia.it) si trovano informazioni affidabili e approfondite.

Un menu unico e senza glutine

Organizzare un unico menu senza glutine facilita la preparazione e garantisce sicurezza. Questo approccio è particolarmente utile se i bambini celiaci sono tra i commensali, ma è una scelta che sottolinea il rispetto e l’inclusività anche per gli adulti. Gli alimenti naturalmente senza glutine, come carne, pesce, verdure e cereali come riso e quinoa, sono perfetti per creare piatti gustosi per tutti.

Prevenire le contaminazioni in cucina

La contaminazione è uno dei rischi maggiori per i celiaci. Alcuni accorgimenti indispensabili includono:

Pulire accuratamente utensili, piani di lavoro e mani.

Usare carta forno per separare gli alimenti senza glutine.

Cuocere cibi gluten free in pentole dedicate e posizionarli nei ripiani superiori del forno.

Festeggiare fuori casa in sicurezza

Grazie al Programma Alimentazione Fuori Casa (AFC) di AIC, è possibile trovare oltre 4000 locali formati sulla gestione della dieta senza glutine. Per chi festeggia all’estero, il sito AOECS.org fornisce informazioni sui ristoranti e sulle associazioni locali, rendendo ogni viaggio più semplice.

Idee per un menu natalizio senza glutine

Un menu ricco e gustoso non è impossibile, basta scegliere alimenti naturalmente privi di glutine. Ecco qualche ispirazione:

Antipasti : tartare di pesce, insalata di mare, fritti con farina di riso o mais.

: tartare di pesce, insalata di mare, fritti con farina di riso o mais. Primi piatti : risotto ai frutti di mare, ravioli gluten free, lasagne.

: risotto ai frutti di mare, ravioli gluten free, lasagne. Secondi piatti : arrosto di vitello, pesce al forno, opzioni vegetariane come lenticchie in casseruola.

: arrosto di vitello, pesce al forno, opzioni vegetariane come lenticchie in casseruola. Dolci: panettoni e pandori senza glutine, accompagnati da spumante o frutta secca.

Le festività possono essere vissute serenamente anche per chi ha la celiachia, con la giusta organizzazione e un pizzico di creatività. Seguendo i consigli di AIC, è possibile accogliere tutti a tavola senza rischi e con il sorriso.

