“Un Mondo Diverso” è il nuovo inedito di Lomas. Online il video

È in radio, disponibile negli store e su tutte le piattaforme digitali, il nuovo inedito di Lomas “Un Mondo Diverso” (Crisler Music Publishing/Believe) che vede al pianoforte Rocco Tanica.

“Un mondo diverso”, il cui testo è di Piersante De Biase, è stato composto da Lomas e da Antonio Summa ed è un brano elegante e speranzoso.

“Più che un messaggio per comunicare, questo brano – afferma Lomas – è un alzare la voce per urlare il mio punto di vista. Capisco che possa essere utopico ma vorrei un mondo differente, sia per quanto riguarda i rapporti umani, sentimentali e di amicizia, sia per tutto quello che succede intorno a noi, in particolar modo, oggi, la guerra in Ucraina, ma non solo. Stiamo andando verso una direzione in cui tutto è superficiale, nulla ha più valore. Si punta il dito su tutto mentre, a mio avviso, bisognerebbe tendere la mano. Non c’è più fiducia.”

Qui il video: https://youtu.be/oCEFiLOG0oA

“Il video girato a Cantù, con gli interni nel bellissimo Teatro Comunale, per la regia di Marcello Perego, nasce da un’idea di Mehmet Gurkan e – prosegue Lomas – penso sia uno dei più belli, se non il più bello che io abbia mai fatto. Vedrete la partecipazione incredibile di Rocco Tanica al pianoforte, così come quando abbiamo registrato il brano. Sul palco siamo io e lui ad esibirci con un pubblico di soli palloncini ad ascoltarci. Ci sono in contemporanea delle scene di vita di due palloncini innamorati che emulano un po’ la vita sentimentale di due persone dall’inizio, alla, ahimè fine. Il tutto condito molto simpaticamente e ironicamente. Sono sicuro che vi strapperà più di un sorriso guardarlo. Sapeste quanto noi, alla fine delle riprese, ci siamo divertiti a far scoppiare gli oltre 150 palloncini per liberare il teatro.“

Lomas, pseudonimo di Lorenzo Summa, nasce a Milano nel 1991. Il suo futuro si dimostra strettamente legato al mondo del canto e della produzione musicale. Come figlio d’arte, fin da bambino, ama trascorre le sue giornate in compagnia del padre Antonio Summa (bassista e autore) osservando il suo lavoro e scoprendo una particolare propensione al canto. Il suo percorso formativo artistico è caratterizzato da grande libertà espressiva e soprattutto molta pratica. Un ruolo fondamentale nella sua crescita vocale è rappresentato, in modo significativo, dagli artisti coi quali entra in contatto, grazie all’attività musicale del padre, e dai quali cerca di trarre motivazione, ispirazione e competenze tecniche. A dieci anni incide la cover di una nota sigla televisiva per bambini, che, in maniera totalmente imprevista, porterà una discreta attenzione su di lui, dandogli modo di incidere ulteriori cover. Negli anni le produzioni si susseguono e, con loro, mutano intenzioni ed obiettivi musicali. Ciò che sembrava soltanto un gioco o un’eredità paterna, diventa una vera passione alla quale dedica la maggior parte del suo tempo. A 18 anni debutta con “Davanti agli Occhi Miei”, brano degli storici New Trolls che, nel marzo 2020, diventa la sigla ufficiale dello spot di lancio del canale di cinema italiano “Cine 34” raggiungendo il primo posto su Shazam italia e il 14° posto nella classifica iTunes di quel periodo. Quando il suo produttore gli propone di confrontarsi con un inedito, la sua ancora freschissima carriera vive un grande cambiamento. Da quel momento il suo stile, il virtuosismo vocale ed emotivo, uniti ad una grande libertà emergono in tutta la loro purezza, dandogli l’occasione di spaziare dal pop all’alternativo, partecipando sia alla produzione musicale che alla stesura dei testi.

Nell’ottobre 2014 esce il suo primo singolo inedito “Vivo e poi sorrido“. A novembre dello stesso anno viene selezionato tra i semifinalisti per Sanremo Giovani 2015, con il secondo singolo “Il Re Del cielo”. Un anno più tardi incide il suo terzo singolo “Stelle al Buio” del quale è autore unico del testo. Nel 2016 “Rido Di Me”, con la partecipazione dell’attrice Imma Pirone, viene nuovamente selezionato tra i semifinalisti della categoria Giovani. Nel 2017 collabora alla produzione del singolo “Mi sono innamorato di tuo Marito” interpretato da Cristiano Malgioglio. Lorenzo è anche autore per Bianca Atzei, Arisa, Viola Valentino e altri artisti del genere Rap e Trap. Tra il 2017 e l’inizio del 2018 lavora ad un progetto dal sapore molto diverso rispetto ai precedenti e scopre una nuova connessione con la produzione musicale indirizzata al Nightclubbing. Il brano nato da questa collaborazione è “Lover” che, grazie al rapper americano Snoop Dogg, ha riscosso un discreto successo internazionale. Ad inizio 2022 esce “Lucciola Lunatica” e il 26 agosto “Tu Dimmi Di No” scritto con il padre Antonio Summa. Lomas torna il 31 marzo con “Un Mondo Diverso” accompagnato al pianoforte da Rocco Tanica che è presente anche nel video.

