Un contesto favorevole per il credito investment grade (IG)

Analisi del mercato obbligazionario IG

I fondamentali solidi, i rendimenti interessanti e un contesto macroeconomico positivo hanno reso il mercato delle obbligazioni societarie investment grade (IG) particolarmente attraente nell’ultimo anno. Questo scenario ha alimentato una forte domanda, portando a una significativa compressione degli spread. Negli Stati Uniti, in particolare, gli spread risultano ora più ristretti rispetto alla media storica.

Secondo Flavio Carpenzano, Investment Director Reddito Fisso di Capital Group, nonostante i risultati ottimali ottenuti, i fattori positivi che li hanno determinati sono ancora presenti. La recente revisione del mercato sul possibile allentamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve ha portato a un incremento dei rendimenti. Al 31 ottobre 2024, l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate offre un rendimento del 4,7% (senza copertura), mentre l’indice Bloomberg US Corporate raggiunge il 5,2%.

Un cuscinetto di reddito per mitigare la volatilità

Questi livelli di rendimento sono simili a quelli osservati all’inizio del 2023 e del 2024, un aspetto significativo per gli investitori. Un rendimento elevato non solo aiuta a mitigare eventuali periodi di volatilità o l’ampliamento degli spread, ma rappresenta anche una buona stima dei risultati futuri attesi.

Opportunità settoriali: Europa e Stati Uniti

Un punto centrale nell’analisi è il valore della ricerca bottom-up. Le banche greche, ad esempio, emergono come un’opportunità interessante: i loro fondamentali solidi e in miglioramento sono sostenuti dalla traiettoria positiva dell’economia greca, uno dei principali beneficiari dei finanziamenti del Next Generation EU.

Negli Stati Uniti, il settore delle utility continua a rappresentare un’allocazione sovrappesata nei portafogli IG di Capital Group. Questo settore difensivo e regolamentato offre valutazioni ancora attraenti rispetto al mercato più ampio delle obbligazioni societarie, supportato da una base di fondamentali robusta.

L’importanza della selezione dei titoli

Nonostante le prospettive favorevoli, la compressione degli spread evidenzia come la selezione dei titoli stia diventando un elemento determinante per i risultati degli investitori. In un mercato sempre più competitivo, bloccare livelli di reddito interessanti richiede un’analisi accurata e una gestione attiva del portafoglio.