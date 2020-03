Aumentano ancora i numeri dei contagi e dei morti nell’ultimo bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus di oggi domenica 29 marzo 2020.

Come comunicato nella consueta conferenza stampa delle 18 tenuto da Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 73880 per un totale dall’inizio di 97.689 casi. Le persone guarite ad oggi sono 13030 . I decessi purtroppo sono in totale 10.779.

Tra i 73.880 positivi, 42.558 si trovano in isolamento domiciliare, 27386 sono ricoverati con sintomi e 3906 sono in terapia intensiva.

Video sintesi ultimo bollettino Coronavirus Protezione Civile

Dati per Regione

(tra parentesi i contagiati attuali da coronavirus):

Lombardia: 41.007 (attuali: 25.392), Emilia Romagna: 13.119 (attuali: 10.535), Veneto: 8.358 (attuali: 7.251), Piemonte: 8.206 (attuali: 7.268), Toscana: 4.122 (attuali: 3.786), Marche: 3.558 (attuali: 3.160), Liguria: 3.076 (attuali: 2.279), Lazio: 2.706 (attuali: 2.362), Campania: 1.759 (attuali: 1.556), P.A. Trento: 1.594 (attuali: 1.293), Puglia: 1.549 (attuali: 1.432), Friuli Venezia Giulia : 1.480 (attuali: 1.141), Sicilia: 1.460 (attuali: 1.330), Abruzzo: 1.293 (attuali: 1.169), P.A. Bolzano: 1.214 (attuali: 1.034), Umbria: 1.023 (attuali: 897), Sardegna: 638 (attuali: 582), Calabria: 614 (attuali: 577), Valle d’Aosta: 584 (attuali: 539), Basilicata: 202 (attuali: 197), Molise: 127 (attuali: 100).

Paesi del Mondo che hanno il maggior numero di contagi da covid19

Stati Uniti d’America :103321, Italia :97.689, Cina :82356, Spagna :72248, Germania :52547, Francia :37145, Iran :35408 , Regno Unito :17093 , Svizzera :13152, Olanda :9762

