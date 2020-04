Ultimo Bollettino Coronavirus oggi 18 aprile in Italia Protezione Civile. Solo 23227 morti e 107771 contagiati

Il bilancio coronavirus in Italia di oggi vede un aumento di contagiati in isolamento domiciliare e una positiva diminuzione di persone ricoverate con sintomi e in terapia intensiva: esattamante 107771 persone attualmente positive di cui 80031 in isolamento domiciliare (+1667), 25007 ricoverati con sintomi (-779) e 2733 in terapia intensiva (-79).

Bollettino Coronavirus Covid19: situazione in Italia

La Protezione Civile riferisce che oggi , sabato 18 aprile, le persone attualmente contagiate da Coronavirus sono 107771 (+809), per un totale dall’inizio di 175.925 casi. I nuovi casi positivi oggi sono 3491. Le persone guarite e dimesse ad oggi sono 44.927 (+2200). I decessi purtroppo sono in totale 23.227 (+473) ma si attende conferma da parte dell’Istituto Superiore della Sanità.

Dati per Regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431 in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.

