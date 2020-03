Ultimo aggiornamento Coronavirus in Italia: bollettino dell’ 8 marzo. 6387 contagiati e 366 morti.

Una festa della donna amara quest’anno. Oltre 1300 contagiati da coronavirus in più rispetto a ieri e 133 morti in più. E’ questa in sintesi la situazione resa nota dal consueto bollettino del Dipartimento della Protezione Civile nel giorno in cui il governo ha esteso per dpcm la zona rossa in tutta la Lombardia e in 14 province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.

Secondo l’ultimo report riferito dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, attualmente le persone contagiate da Coronavirus sono 6.387 (per un totale di 5883 dall’inizio della diffusione del virus). I guariti 622 (+33 da ieri) e i deceduti 366 (133 da ieri).

Sul fronte deceduti si tratta di 133 morti in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 5 in Veneto, 1 nelle Marche, 2 in Liguria, 2 nel Lazio, 1 in Puglia e 1 in Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda le fase d’età dei decessi: 1 deceduto nella fascia 40-49 anni, 1 nella fascia 50-59 anni, 14 nella fascia 60-69 anni. 39 tra i 70 e 79 anni, 60 morti tra gli 80 e 89 anni e 18 morti avevano 90 anni e più.

E’ la Lombardia ad avere ancora il triste primato di casi: ben 3372 (in totale 4189).

Di seguito tutti i dati regione per regione (tra parentesi i contagiati attuali):

Abruzzo: 17 (attuali: 17), Basilicata: 4 (attuali: 4), Bolzano: 9 (attuali: 9), Calabria: 9 (attuali: 9), Campania: 101 (attuali: 100), Emilia Romagna: 1.180 (attuali: 1.097), Friuli V. G. : 57 (attuali: 53), Lazio: 87 (attuali: 81), Liguria: 78 (attuali: 67), Lombardia: 4.189 (attuali: 3.372), Marche: 272 (attuali: 265), Molise: 14 (attuali: 14), Piemonte: 360 (attuali: 355), Puglia: 40 (attuali: 36), Sardegna: 11 (attuali: 11), Sicilia: 53 (attuali: 51), Toscana: 166 (attuali: 165), Trento: 23 (attuali: 23), Umbria: 26 (attuali: 26), Valle d’Aosta: 9 (attuali: 9)



