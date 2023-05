Ultima Estrazione Eurojackpot venerdì 19 maggio 2023. Vinti 905mila euro con “5+1” in Danimarca, Svezia e Slovacchia

Condividi

Nessun 5+2 ma sono stati realizzate 3 vincite con punti 5+1 in Svezia, Danimarca e Slovacchia che vale ai fortunati o fortunate un premio di quasi 1 milione di euro.

Realizzati anche 10 vincite con 5+0 da quasi 100 mila euro, sette delle quali in Germania, una in Danimarca, una in Polonia e una in Repubblica Ceca.

In Italia la vincita massima è di 288 euro che vanno a 19 delle 686 vincite con 4+1.

Per la prossima estrazione di martedì 23 maggio il jackpot sale a 40 milioni di euro.

E’ tornata l’estrazione EuroJackpot con i suoi numeri vincenti, venerdì 19 maggio 2023 con un jackpot di 33 milioni di euro.

L’estrazione è calendarizzata come la sesta estrazione del mese di maggio, quarantesima estrazione dell’anno 2023.

Scopri su Italia News se è stata centrata la cinquina vincente e i due euronumeri ed eventualmente dove è stato vinto l’Eurojackpot.

Ultima estrazione Eurojackpot il concorso al quale partecipano ben 18 Paesi europei.

Presentiamo su questa pagina i numeri vincenti Eurojackpot di venerdì 19 maggio 2023

Eurojackpot estrazione di venerdì 19 maggio 2023

Ecco i 5 numeri vincenti dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 maggio 2023 e le relative quote e vincite.

Combinazione vincente Eurojackpot concorso Nº40 di venerdì 19 maggio 2023

1 – 5 – 8 – 20 – 35

Euronumeri: 3 – 12

prossima estrazione martedì 23 maggio 2023

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito web ufficiale dell’ Eurojackpot

Quote e vincite venerdì 19 maggio 2023

Quote Eurojackpot, i risultati di venerdì 19 maggio 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 905.688,50 punti 5+0 10 0 € 95.917,20 punti 4+2 28 0 € 5.650,50 punti 4+1 686 19 € 288,20 punti 3+2 973 23 € 223,50 punti 4+0 1.799 33 € 87,90 punti 2+2 13.578 251 € 37,10 punti 3+1 28.780 578 € 19,50 punti 3+0 73.435 1.691 € 16,50 punti 1+2 71.783 1.273 € 16,50 punti 2+1 387.055 7.824 € 10,30

Dettaglio vincite

In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 578.130 premi, per un totale di 11.855.471 € vinti.

Jackpot

Per l’estrazione prossima di martedì prossimo in palio un montepremi di

40.000.000 €

