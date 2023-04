Estrazione Eurojackpot venerdì 7 aprile 2023. Nessun 5+2

Condividi

In questa estrazione EuroJakpot nessun 5+2. E’ stato centrato un 5+1 (non in Italia) da oltre 500 mila euro. Per la prossima estrazione di martedì l’EuroJackpot sale a 19 milioni di euro.

Come ogni settimana torna anche questo venerdì sera l’estrazione EuroJackpot con i suoi numeri vincenti, venerdì 7 aprile 2023

Il montepremi in palio è di 16 milioni di euro.

L’estrazione è calendarizzata come la seconda estrazione del mese di aprile, ventottesima dell’anno 2023.

Scopri su Italia News se hai centrato la cinquina vincente e i due euronumeri.

Ultima estrazione Eurojackpot il concorso al quale partecipano ben 18 Paesi europei.

Presentiamo su questa pagina i numeri vincenti Eurojackpot venerdì 7-4-2023.

Eurojackpot estrazione di venerdì 7 aprile 2023

Ecco i 5 numeri vincenti dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 7 aprile 2023 e le relative quote e vincite.

Combinazione vincente Eurojackpot concorso Nº28 di venerdì 7 aprile 2023

16 – 28 – 32 – 36 – 48

Euronumeri: 5 – 10

Estrazione Eurojackpot 7 aprile 2023

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito web ufficiale dell’ Eurojackpot

Quote e vincite venerdì 7 aprile 2023

Quote Eurojackpot, i risultati di venerdì 7 aprile 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 524.739,40 punti 5+0 9 0 € 98.642,80 punti 4+2 48 0 € 3.050,80 punti 4+1 708 11 € 258,50 punti 3+2 1.459 29 € 138,00 punti 4+0 1.544 25 € 94,80 punti 2+2 19.266 378 € 24,20 punti 3+1 26.245 455 € 19,80 punti 3+0 59.313 1.098 € 16,60 punti 1+2 100.308 2.141 € 12,30 punti 2+1 356.553 6.703 € 10,40

Dettaglio vincite

In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 565.456 premi, per un totale di 10.051.596 € vinti.

In particolare 1.574.218 € sono andati per i Punti 5 + 1, 887.785 € per i Punti 5, 146.438 € ai Punti 4 + 2.

Jackpot

Per l’estrazione serale in palio un montepremi di 19.000.000 €

Video estrazione Eurojackpot

Come si gioca a Eurojackpot

Giocare all’ Eurojackpot è molto semplice: compila la tua schedina inserendo una o più combinazioni. Puoi scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euro numeri compresi tra 1 e 12. Ogni combinazione Eurojackpot ha il costo di 2 €. Giocando a Eurojackpot hai 12 categorie di vincita.

Probabilità di vincita di Eurojackpot

Costo combinazione: 2 Euro

Matrice: 5 su 50 + 2 su 10