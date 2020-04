Ultima Autodichiarazione spostamenti del 26 03 2020 del Ministero Interni

Per poter lasciare casa e fare la spesa o muoversi in altro comune o regione è fondamentale l’autodichiarazione spostamenti del 26 03 2020, ultima versione del Ministero dell’interno. Rispetto alle precedenti versioni la versione del 26 marzo, la quarta, presenta ulteriori integrazioni e novità arrivando al limite di quanto può contenere un semplice foglio A4 da stampare.

VAI AL MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI DEL 26 03 20 IN PDF

Aggiornamento 31 marzo. Circolare del ministero dell’Interno chiarisce che il genitore e figlio minore possono passeggiare.

Le novità del modulo autocertificazione quarta versione

A spiegare le novità del nuovo modello è il Dipartimento Nazionale della Protezione civile

“Rispetto al precedente form, il cittadino deve specificare – oltre alla residenza – anche il domicilio, e indicare l’indirizzo di partenza e di destinazione del percorso.

Gli spostamenti invece sono autorizzati per motivi di comprovate esigenze lavorative, di salute, per situazioni di necessità in caso di trasferimenti all’interno dello stesso comune, ma solo per motivi di assoluta urgenza per movimenti da un comune all’altro.

Il modello precedente aveva già aggiunto ulteriori campi da pubblicare in caso di spostamento in altro comune o nello stesso comune di residenza ed in particolare da dove è iniziato lo spostamento nel rispetto di quanto aveva disposto il dpcm 22 marzo 2020.

Anche il nuovo modello prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Attenti ai falsi moduli

Aggiornamento 31 marzo 2020: Il Ministero degli Interni informa che sta circolando in rete un falso modello di autodichiarazione per gli spostamenti, con logo della Repubblica e intestazione “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”. Si tratta di un modello falso, di un fake.

Resta ferma la voce nella quale l’interessato autocertifica di non essere in condizione di quarantena né di risultare positivo al Coronavirus, e di essere quindi esonerato dagli obblighi di assoluto divieto di mobilità, come disposto ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020.”

Il modello di autodichiarazione valido va scaricato soltanto dai siti istituzionali ufficiali, oppure può essere compilato al momento dei controlli.

Vai al modulo sul sito del Ministero dell’Interno cliccando qui

Nuovi esempi di spostamenti

I casi di spostamento sono ancora quattro:

comprovate esigenze lavorative;

assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);

situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della

brevità delle distanze da percorrere);

brevità delle distanze da percorrere); motivi di salute.

Il nuovo modulo ha la bontà di acquisire anche quanto disposto da recenti circolari del Ministero degli Interni a chiarimento e interpretazione dei concetti delle “comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute con esempi suggeriti in calce: ” lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc…”

Leggi le FAQ sugli spostamenti

No alle autodichiarazioni on line o sul telefonino

Il Ministero degli Interni fa sapere che le app e i sistemi che stanno girando in rete su autodichiarazioni da mostrare direttamente sul telefonino non sono consentite. L’autodichiarazione deve essere necessariamente cartacea perchè l’operatore di polizia deve firmarlo e acquisirlo in originale per i successivi controlli.

Vedi anche dpcm 22 marzo 2020