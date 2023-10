Uil: manovra da rifare, serve inversione di rotta

Condividi

Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha dichiarato che la manovra economica del governo è “da rifare”.

Bombardieri ha affermato che la manovra stanzia “risorse insufficienti” per il rinnovo dei contratti pubblici, “non investe” sulla sanità, “non dà risposte” sulle pensioni dei giovani e non ripristina le condizioni originarie di Opzione donna. Inoltre, la manovra non affronta l’evasione fiscale, “non riduce le disuguaglianze e non dà respiro sociale”.

“Falliti tutti i tentativi di dialogo”, ha aggiunto Bombardieri, “non resta che la mobilitazione per chiedere un’inversione di rotta nella politica economica e sociale del governo”.

La Uil è una delle maggiori confederazioni sindacali italiane. La sua posizione è significativa, in quanto rappresenta una parte importante del mondo del lavoro italiano.

La dichiarazione di Bombardieri è un duro colpo per il governo, che si trova a fronteggiare una crescente opposizione da parte dei sindacati. La manovra economica del governo è già stata criticata da diversi esponenti dell’opposizione, ma la posizione della Uil è particolarmente importante, in quanto rappresenta una voce autorevole del mondo del lavoro.