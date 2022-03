Ucraina, dagli ospedali pediatrici italiani un appello alla pace

10.3.2022 – Gli ospedali pediatrici italiani sono pronti a supportare le autorità regionali, nazionali e internazionali per assicurare ai bambini e ai ragazzi che fuggono dalla guerra in Ucraina tutte le cure necessarie. Molti bambini ucraini sono in queste ore già presi in carico dalle nostre strutture.

AOPI si unisce agli appelli contro la guerra da parte di tutti gli ospedali pediatrici mondiali, guerra che rappresenta una grave minaccia per la vita, la sicurezza e la salute dei bambini.

I bambini e i ragazzi con patologie complesse o acute, così come i professionisti che si prendono cura di loro, sono specialmente vulnerabili durante un conflitto armato tragico come quello in atto.

Abbiamo appreso di bombardamenti anche su ospedali pediatrici ucraini: per il bene dei bambini e delle bambine del mondo, gli ospedali pediatrici italiani chiedono Pace.