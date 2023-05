“Tutto Vero”, dal 5 maggio in radio il singolo omaggio al Napoli Calcio

Condividi

Da venerdì 5 maggio arriva anche in radio “Tutto Vero” il singolo di Decibel Bellini, Jovine, Emiliana Cantone, già disponibile in digitale negli store e sulle piattaforme (L’n’R production / Universal).

Un nuovo incontro musicale tra Valerio Jovine e Decibel Bellini che hanno voluto coinvolgere l’amica di sempre Emiliana Cantone.

«“Tutto vero” nasce dall’esigenza di rendere omaggio al Napoli Calcio, ai giocatori e ai tifosi. Dopo più di trent’anni di attesa – affermano i tre artisti – stiamo per vivere un momento magico, di riscatto per Napoli e per tutti i Napoletani. “Tutto vero” è una dedica speciale a chi può godersi tutta la gioia di questo momento e a chi purtroppo non c’è più ma da lassù sicuramente, continua a sostenere il sogno azzurro, come Diego Armando Maradona.»

Qui il video: https://youtu.be/a6B3g8NNlLA

“Il video girato in uno dei quartieri più storici della città, il Rione Sanità – racconta il regista Marco Cantone – mostra un tipico pranzo domenicale che si svolge tra vicoli tutti allestiti a festa, dove è forte la voglia di condividere la gioia del momento per tutta la Città di Napoli. Ognuno mette a disposizione quello che ha. Del resto i napoletani sono proprio così, gioiosi e generosi.”

Daniele “Decibel” Bellini DJ, speaker radiofonico e social media star che ha guadagnato enorme popolarità anche grazie al suo lavoro allo stadio di Napoli. Con un numero molto alto di followers, Decibel Bellini uno dei più popolari speaker in Italia, ha iniziato a mixare i primi vinili nel garage di casa dei suoi genitori, nel 1993, quando aveva 13 anni. Da sempre appassionato di radio, ha collaborato con diverse emittenti, fino all’approdo (nel 2013) a Radio Kiss Kiss Italia. Speaker dello stadio San Paolo di Napoli dal 2010, grazie alla sua tenacia e al suo modo di annunciare, ha creato uno stile imitato in ogni angolo del globo. Come presentatore ha lavorato a serate di calcio internazionale e di coppe Europee. Ospite in trasmissioni televisive come “Quelli che il Calcio”, “Tiki Taka” e “La Vita In diretta” ha lavorato anche in emittenti tv pluriregionali come Canale 21. L’otto giugno 2018 è uscito, per l’etichetta discografica Sud in Sound, il suo primo singolo “Napoli Napoli” con Jovine, Bles e Andrea Sannino.

Nel 2021 l’atteso ritorno con “Fuori Pericolo” dove ritrova il suo amico di sempre Jovine e la prod. D4F0ur. Nel 2022 Back to You con “I Desideri” e Kosy Banga una song dal sapore internazionale. Con un’enorme popolarità sui social media, Decibel collabora con numerosi brand commerciali. Costantemente impegnato sia in studio che dal vivo, Decibel Bellini riesce a creare nei suoi live sempre una grande festa.

L’avventura musicale di Jovine nasce nel 1998 dal progetto di Valerio Jovine, in collaborazione con il fratello Massimo “JRM” dei 99 Posse. “Contagiato” è il titolo del primo album prodotto nel 2000 a cui segue, dopo un tour di Valerio Jovine con i Simple Mind, pubblica “Ora”. Nel 2005, Valerio e la sua band realizzano l’album “Senza Limiti” che contiene brani come “’O Reggae ‘e Maradona” e “Da sud a Sud”. Nel 2008 è la volta di “In viaggio”. Dopo un lungo tour, nel 2010 è la volta dell’album “Il mondo è fuori”, con 13 tracce dalla natura profondamente reggae impreziosite da collaborazioni con Cico, Jah Sazzah e Don Skal degli Aretuska, ‘O Zulù dei 99 Posse, Speaker Cenzou e Cor Veleno. Dopo due tour, di cui uno insieme a ‘O Zulù, nasce una duplice collaborazione con il cantante dei 99 Posse: nel 2010 Valerio Jovine entra a far parte, come seconda voce, della nuova formazione live dei 99 Posse, tornati dopo dieci anni sulla scena musicale. Nel 2012 i Jovine realizzano l’album “Sei” con i featuring di ‘O Zulù, Kaya Pezz8 e Jrm, tutti componenti dei 99 Posse, Dope One dei Freestyle Concept, Dj Uncino e Speaker Cenzou. In “Sei” ci sono brani come “Canto”, “La rivoluzione” e “Me’ sò scetat’ e tre”, il cui videoclip è realizzato in collaborazione con i comici di Made in Sud. L’album include anche “Napulitan’”, brano diventato ben presto uno dei cavalli di battaglia dei Jovine. Nell’aprile del 2014, Valerio Jovine partecipa al talent show di Rai2 The Voice of Italy nel team di J-AX con cui in seguito collabora al brano “Un altro viaggio”, incluso nell’album “Il bello di essere brutti”. Il 10 marzo 2015 esce “Parla più forte”, settimo disco di Jovine. Nel luglio 2017 arriva “In Assenza di Gravità”, che contiene 12 tracce. Dopo il singolo Puortamecute uscito il 25 maggio, Jovine si lancia nell’avventura dei JS3 e firma con il collettivo, “I Say”, aprendo la strada a un nuovo percorso da produttore oltre che di cantanti. Nell’aprile 2020, in piena pandemia, esce “L’effetto”, brano introspettivo in cui l’ansia, i turbamenti, la paura e la fragilità si rincorrono in un mix di emozioni che non sono però preludio a un crollo. Tutt’altro, “L’Effetto” anticipa una trasformazione: “Sto jenn a sotto ma nun m’accappott, cerco l’affetto e aspetto l’effetto”. Brano, scritto da Valerio Jovine, con le musiche di Alessandro Aspide, chitarre di Giuseppe Spinelli e arrangiamenti di Massimo D’Ambra. Nonostante le difficoltà della pandemia, nel mese di luglio 2020 Valerio fa uscire “Io e te” brano d’amore, solare e spensierato, con un’atmosfera gioiosa, tutta da ballare. Maggio 2021 vede l’uscita di un brano più intimo, elegante e sofisticato in collaborazione con La Zero, “Come LeBron James”. Continua ad essere preponderante la voglia di Valerio di sperimentare nuovi registri musicali, a luglio 2021 esce infatti “RockandRoll” produzione di D4F0ur, scritto da Valerio in collaborazione con Nando Mormone, una commistione libera di suoni, un sentimento di libertà. Proprio come il Rock and Roll. A dicembre 2021 esce l’ultimo singolo “Cchiù importante” anche questo brano è una produzione di D4F0ur ed è scritto insieme a Nando Mormone.

Emiliana Cantone cantautrice e attrice napoletana, più di 10 album, un CD DVD live. Ha duettato con artisti del calibro di Nino D’angelo, La Pina, Capozzi, Miraggio, Colombo… Milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube, più di mezzo milione di followers sui social network. Ha partecipato a due film importanti, “La parrucchiera” e “La Paranza dei bambini” che ha vinto l’orso d’argento. Stimata da moltissimi artisti e producer nazionali, è reduce dal suo concerto Emiliana Cantone 20th per celebrare i suoi primi 20 anni di carriera.