“Tutto di me” è il nuovo singolo di BERRi

Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “TUTTO DI ME”, il nuovo singolo di BERRi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 19 settembre.

Il brano “Tutto di me”, in puro stile R&B, è la confessione senza veli di un sentimento unico e intenso, fatto di complicità e intese rare, del capirsi al primo sguardo senza bisogno di parole. E con questo sound soul con riecheggi 70’s e una chitarra funk si sprigiona l’energia che proviene da un amore che dà tanto, forse troppo e con il quale si finisce inevitabilmente per idealizzarlo e ferirsi, scatenando anche gelosie agli occhi di osservatori esterni.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Tutto di me è per me il compimento perfetto di ciò che da tempo volevo realizzare. Il mio progetto R&B/soul trap non aveva ancora un brano che avesse una dinamicità così marcata con armonie squisitamente R&B. La melodia sofisticata mi ha dato finalmente modo di utilizzare la voce su range più alti e giocando con l’interpretazione. Con il testo, data la tematica molto sofferta, è stata determinante la co-scrittura con Greeyce, super talentuosa song-writer, che ha saputo trasformare in parole un sentimento così intimo e delicato per me. Fondamentale l’apporto stilistico della produzione di Yazee, re della scena R&B milanese”.

Biografia

Il percorso di definizione del suo nuovo progetto musicale non è stato né facile né veloce. La svolta decisiva è arrivata con l’incontro con il producer Usai, che ha saputo focalizzare perfettamente l’identità musicale di BERRi. Da questa collaborazione sono nati i primi brani significativi, aprendo la strada a nuove collaborazioni, tra cui quella prestigiosa con Hu, presente nel cast di Sanremo 2022.

Con la firma con l’etichetta NoFace / Sony Music Columbia BERRi ha pubblicato i suoi primi tre singoli, tra cui ‘Lovers’, che ha ottenuto ottimi risultati in termini di streaming.

Questo successo ha rappresentato per l’artista il punto di partenza per esprimere il suo nuovo linguaggio artistico e creare uno spazio unico nel panorama musicale italiano. Tra le recenti uscite spicca ‘UP&DOWN’, caratterizzata da una produzione marcatamente più R&B di Yazee e ‘Colpa mia, colpa tua’ prodotta da Artu1000000 (Arturo De Biasi) con sonorità più trap/soul che guardano oltreoceano.

“Tutto di me”, sempre prodotto da Andrea Iasella e con l’aiuto compositivo di Greeeyce, è un brano in puro R&B, dove la ritmica e la chitarra quasi funk sono messe al servizio della voce di BERRi, che riesce a esprimersi finalmente al meglio.

BERRi è ora pronto a conquistare il pubblico con il suo stile distintivo e la sua rinnovata energia creativa

