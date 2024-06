Tutti i record di piloti e costruttori della MotoGP

Pubblicità

La MotoGP è di sicuro la classe regina del motociclismo internazionale, conoscerla meglio attraverso miti e record aggiunge sicuramente un po’ di pepe alla competizione. Scopriamo allora quali sono i principali record che hanno definito la popolarità e la storia della MotoGP in questo articolo mentre, per ulteriori curiosità sul mondo delle moto e sulle competizioni sportive su due ruote più interessanti ti consigliamo di visitare, anche, https://www.motosprint.it/ .

Il re dei titoli mondiali: Agostini

Giacomo Agostini, affettuosamente noto come Ago, è considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Debuttò nel 1965 nella classe 500cc e vinse la sua prima gara al Gran Premio di Finlandia. Agostini ha collezionato un impressionante totale di 122 vittorie in 14 anni di carriera, diventando campione del mondo per ben 15 volte in varie classi. Di questi, otto titoli sono stati conquistati nella classe 500cc, rendendolo il pilota con il maggior numero di titoli mondiali nella classe regina. Questo record lo pone davanti a leggende moderne come Valentino Rossi, con sette titoli, e Marc Márquez, con sei titoli.

Un altro record straordinario di Giacomo Agostini è il maggior numero di vittorie sullo stesso circuito. Tra il 1965 e il 1975, Ago ha vinto dieci volte sul circuito di Tampere in Finlandia. Questo record testimonia la sua abilità di dominare non solo il campionato ma anche specifici tracciati con una costanza senza pari.

Valentino Rossi: il maggior numero di gare disputate

Valentino Rossi è un altro nome indimenticabile nella storia della MotoGP. Con un totale di 372 partenze tra il 2000 e il 2021, Rossi detiene il record per il maggior numero di gare disputate nella classe regina. Oltre alla sua longevità in pista, Rossi ha collezionato 199 podi e 89 vittorie, cementando il suo status di icona del motociclismo. Il suo connazionale Andrea Dovizioso è secondo in questa classifica con 247 partenze.

La massima velocità mai raggiunta in MotoGP

La velocità è un elemento cruciale nelle corse motociclistiche, e Jorge Martín ha portato questo aspetto all’estremo. Nel maggio del 2022, sul circuito del Mugello, lo spagnolo ha raggiunto una velocità massima di 363,3 km/h, stabilendo un nuovo record mondiale. Questo risultato ha superato il precedente record di Johann Zarco di 1,2 km/h, segnando un nuovo traguardo nella tecnologia e nelle capacità dei piloti della MotoGP.

Il maggior numero di vittorie in una singola stagione

Marc Márquez ha dominato la stagione 2014 con un incredibile numero di vittorie. Il giovane spagnolo ha vinto 13 dei 18 round del campionato, stabilendo il record per il maggior numero di vittorie in una singola stagione. Márquez è noto anche per essere il più giovane vincitore di un Gran Premio nella storia della MotoGP, avendo trionfato al Gran Premio delle Americhe nel 2013 a soli 20 anni e 63 giorni.

Maggior numero di stagioni con almeno una vittoria

Giacomo Agostini e Dani Pedrosa condividono il record per il maggior numero di stagioni consecutive con almeno una vittoria. Agostini ha mantenuto questa striscia dal 1965 al 1976, mentre Pedrosa ha replicato l’impresa tra il 2006 e il 2017. Questa continuità è un segno distintivo della loro eccellenza e resilienza in uno sport estremamente competitivo.

Vincere il titolo in poche gare: il record assoluto

Nel 2020, Joan Mir ha vinto il campionato mondiale MotoGP conquistando una sola vittoria in tutta la stagione, al Circuito Ricardo Tormo di Valencia. Con un totale di sette podi su 14 gare, Mir ha accumulato abbastanza punti per superare Franco Morbidelli e vincere il titolo con 171 punti e questo lo ha reso il detentore del titolo iridato conquistato con il minor numero di gare in assoluto.

Il più vecchio vincitore di un Gran Premio

Il britannico Fergus Anderson detiene il record come il più vecchio vincitore di un Gran Premio nella classe MotoGP. Nel 1953, a 44 anni e 237 giorni, Anderson vinse il Gran Premio di Spagna. Questo record sottolinea come l’esperienza e la saggezza possano essere determinanti in una disciplina dominata dalla giovinezza e dalla velocità.

Record costruttori

Honda è il costruttore più vincente nella storia della MotoGP. A metà della stagione 2023, i piloti in sella alle moto Honda avevano collezionato 313 vittorie nei Gran Premi. Seguono Yamaha con 245 vittorie e MV Agusta con 139. La superiorità di Honda è evidente non solo nel numero di vittorie, ma anche nella capacità di produrre moto competitive anno dopo anno.

Invece, la Ducati è la moto che detiene il maggior numero di record di vittorie in una singola stagione con la stagione 2023. In questo anno la Ducati ha vinto ben 17 gare. Piloti come Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio hanno contribuito a questo straordinario successo, dimostrando la superiorità delle moto di Borgo Panigale in quell’anno.