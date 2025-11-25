TURISMO: L’ITALIA CORRE, MA SENZA RIFORME SI RISCHIA LO STOP

Perché la crescita record da 237 miliardi rischia di svanire senza riforme strutturali
Un settore da 237 miliardi che cresce più di tutti
Il turismo italiano continua a correre: nel 2025 il settore ha generato oltre 237 miliardi di euro, pari a quasi l’11% del PIL nazionale, attivando 3,2 milioni di posti di lavoro. Solo nel mese di giugno si sono registrate 59 milioni di presenze, con un aumento del 9,7% rispetto all’anno precedente. Le previsioni sfiorano 477 milioni di visitatori nel 2025, mentre la spesa internazionale cresce del 9,4%, confermando un’attrattività in continuo aumento.
Secondo Unimpresa, questi numeri raccontano un successo evidente, ma anche una fragilità nascosta: senza riforme incisive, questa corsa rischia di rallentare.
Le tre riforme chiave per trasformare i record in crescita stabile
Il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Salustri, sintetizza così la sfida: “Per trasformare i numeri record del turismo in crescita strutturale servono interventi mirati”.
1. Meno burocrazia, più accesso ai fondi
La macchina amministrativa resta un ostacolo pesante. Sportelli digitali dedicati e procedure snelle sarebbero cruciali per permettere anche alle piccole imprese familiari di accedere ai finanziamenti.
2. Formazione digitale e linguistica
Il settore ha bisogno di competenze: gestione digitale, marketing, prenotazioni integrate, lingue straniere. Non solo per gli stagionali: l’intera filiera deve essere all’altezza del mercato internazionale.
3. Investimenti reali nella sostenibilità
Turismo lento, economia circolare, edifici più efficienti, energie pulite: secondo Unimpresa, chi sceglie la sostenibilità deve essere premiato con risorse mirate e accessibili anche alle microstrutture.
Riforme 2025: un passo avanti, ma non basta
Il 2025 ha introdotto misure importanti:
- Tassazione delle mance al 5%
- 15% di trattamento integrativo per lavoro festivo e notturno per redditi sotto i 40.000 euro
- Credito d’imposta fino all’80% per ristrutturazioni, digitalizzazione, efficienza energetica
- Contributi a fondo perduto fino al 50%
Tuttavia solo il 27% delle strutture ha utilizzato questi strumenti. Il motivo? Una burocrazia complessa e incentivi che spesso finiscono alle grandi catene, mentre le PMI — il 75% del settore — restano ai margini.
Personale introvabile: il vero tallone d’Achille
Il problema più urgente è la carenza di personale: nel 2025 il 18% delle posizioni stagionali è rimasto scoperto. Le agevolazioni fiscali aiutano, ma non bastano: il settore fatica ad attirare i giovani, che percepiscono un ambiente poco stabile e con scarse prospettive di crescita.
Il ritardo digitale pesa sulla competitività
Ancora oggi:
- il 40% delle strutture non ha una strategia web efficace
- molti non dispongono di motori di prenotazione integrati
- la visibilità online resta insufficiente rispetto ai competitor europei
In un turismo dominato da piattaforme digitali, questo ritardo rischia di costare molto caro.
Il rischio di rallentare proprio quando si potrebbe accelerare
“Le riforme fiscali vanno nella giusta direzione, ma senza politiche davvero accessibili alle microstrutture e senza una digitalizzazione capillare la crescita rischia di fermarsi”, conclude Salustri.
L’Italia ha tutto: storia, cultura, mare, gastronomia, patrimoni UNESCO. Quello che serve, oggi, è una visione chiara: meno burocrazia, più innovazione, più qualità. Solo così il turismo resterà davvero la “regina d’Europa”.